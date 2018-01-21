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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Antalyaspor - Beşiktaş | CANLI

    'in 18. haftasında , deplasmanına konuk oluyor. Antalyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu.

    , 'de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 17 haftada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu 30 puan topladı ve averajla ilk yarıyı 4. sırada tamamladı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ikinci yarıya başlayacak Antalyaspor ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi alarak ilk yarıyı 17 puanla 15. sırada bitirdi..

    İLK 11'LER
    Beşiktaş: Fabri, Adriano, , Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan, , Babel, Quaresma, Negredo
    Antalyaspor: Ferhat, Musa, Diego, Celustka, Nazım, Zeki, Charles, Deniz, Danilo, El Kabir, Emre


    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:55
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