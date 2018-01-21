Antalyaspor - Beşiktaş | CANLI
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Antalyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Medel, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Negredo
Antalyaspor: Ferhat, Musa, Diego, Celustka, Nazım, Zeki, Charles, Deniz, Danilo, El Kabir, Emre
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:55
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 2
Yorum
ts çok iyi bir stoper ve golcü kanat oyuncusu şart yoksa işimiz yaş çok ağlarız !!
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Akhisarspor çeyrek finalde!
Toplam 2
Yorum
okan okan buruk olmayan penaltıda hakem bizi tuttu bolusporun hakkı yenmiştir diye yaygara koparmadı acaba.tabi kendi lehine olunca susarsın
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 2
Yorum
hasan yalanın batsın yalancısın
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