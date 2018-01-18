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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Slimani'ye yakın takip

    Slimani'ye yakın takip

    Santrfor transferi için Ada'ya çıkarma yapan Fikret Orman ve iki yöneticisi, önceki akşam Leicester-Fleetwood karşılaşmasını tribünden izlediler 56 dakika oyunda kalan Cezayirli forvet, 2-0 kazandıkları maçta 1 asist yaptı. 6 forveti bulunan İngiliz ekibinin hocası “Bir golcümüz gidebilir” dedi

    Cenk Tosun'un rekor bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Everton'a transfer olmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren , Leicester'da forma giyen Islam Slimani isminin üzerinde yoğunlaştı. Başkanı Fikret Orman, Asbaşkan Umut Güner ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gece FA Cup'ta Leicester'ın Fleetwood ile oynadığı karşılaşmayı izledi. 'ın sezon sonuna kadar kiralamak istediği 29 yaşındaki Cezayirli golcü oyuncu, 2-0 galip geldikleri Fleetwood karşılaşmasına ilk 11'de başlarken, ilk golün asistini yaptı ve 56. dakikada oyundan çıktı.

    ELİMİZDE ALTI FORVET VAR
    Skysports'un haberine göre; , Cezayirli forvet Slimani'yi satın alma opsiyonlu kiralamak için Premier Lig ekibiyle görüşmelere başladı. Leicester Teknik Direktörü Claude Puel, "Sadece 2 forvet pozisyonu için elimizde 6 oyuncu mevcut, birileri gidebilir" diyerek Slimani'nin ayrılmasına yeşil ışık yaktı. Haberde Leicester'da çok fazla forvet oyuncusunun olması nedeniyle Slimani'nin takımdan ayrılmasına izin verilebileceği ancak ucuz fiyata takımdan gönderilmeyeceği belirtildi.

    Cezayirli golcü Islam Slimani, 28 milyon pound karşılığında Sporting Lizbon'dan Leicester'a transfer olmuş ve kulüp rekorunu kırmıştı. Bu sezon 17 resmi maçta görev yapan Slimani 5 gol atarken, 2 de asist yaptı.

    İSLAM SLiMANi KiMDiR
    DOĞUM TARiHi: 18 HAZiRAN 1988
    DOĞUM YERi: CEZAYiR
    BOY: 1.88 / KiLO: 83
    POZiSYON: SANTRAFOR
    KULÜBÜ: LEiCESTER CiTY
    FORMA NUMARASI: 19

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:19
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