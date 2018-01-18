Slimani'ye yakın takip

Cenk Tosun'un rekor bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Everton'a transfer olmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Leicester'da forma giyen Islam Slimani isminin üzerinde yoğunlaştı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Asbaşkan Umut Güner ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gece FA Cup'ta Leicester'ın Fleetwood ile oynadığı karşılaşmayı izledi. Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiralamak istediği 29 yaşındaki Cezayirli golcü oyuncu, 2-0 galip geldikleri Fleetwood karşılaşmasına ilk 11'de başlarken, ilk golün asistini yaptı ve 56. dakikada oyundan çıktı.



ELİMİZDE ALTI FORVET VAR

Skysports'un haberine göre; Beşiktaş, Cezayirli forvet Slimani'yi satın alma opsiyonlu kiralamak için Premier Lig ekibiyle görüşmelere başladı. Leicester Teknik Direktörü Claude Puel, "Sadece 2 forvet pozisyonu için elimizde 6 oyuncu mevcut, birileri gidebilir" diyerek Slimani'nin ayrılmasına yeşil ışık yaktı. Haberde Leicester'da çok fazla forvet oyuncusunun olması nedeniyle Slimani'nin takımdan ayrılmasına izin verilebileceği ancak ucuz fiyata takımdan gönderilmeyeceği belirtildi.



Cezayirli golcü Islam Slimani, 28 milyon pound karşılığında Sporting Lizbon'dan Leicester'a transfer olmuş ve kulüp rekorunu kırmıştı. Bu sezon 17 resmi maçta görev yapan Slimani 5 gol atarken, 2 de asist yaptı.



İSLAM SLiMANi KiMDiR

DOĞUM TARiHi: 18 HAZiRAN 1988

DOĞUM YERi: CEZAYiR

BOY: 1.88 / KiLO: 83

POZiSYON: SANTRAFOR

KULÜBÜ: LEiCESTER CiTY

FORMA NUMARASI: 19