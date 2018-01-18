Slimani'ye yakın takip
Santrfor transferi için Ada'ya çıkarma yapan Fikret Orman ve iki yöneticisi, önceki akşam Leicester-Fleetwood karşılaşmasını tribünden izlediler 56 dakika oyunda kalan Cezayirli forvet, 2-0 kazandıkları maçta 1 asist yaptı. 6 forveti bulunan İngiliz ekibinin hocası “Bir golcümüz gidebilir” dedi
Cenk Tosun'un rekor bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Everton'a transfer olmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Leicester'da forma giyen Islam Slimani isminin üzerinde yoğunlaştı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Asbaşkan Umut Güner ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gece FA Cup'ta Leicester'ın Fleetwood ile oynadığı karşılaşmayı izledi. Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiralamak istediği 29 yaşındaki Cezayirli golcü oyuncu, 2-0 galip geldikleri Fleetwood karşılaşmasına ilk 11'de başlarken, ilk golün asistini yaptı ve 56. dakikada oyundan çıktı.
ELİMİZDE ALTI FORVET VAR
Skysports'un haberine göre; Beşiktaş, Cezayirli forvet Slimani'yi satın alma opsiyonlu kiralamak için Premier Lig ekibiyle görüşmelere başladı. Leicester Teknik Direktörü Claude Puel, "Sadece 2 forvet pozisyonu için elimizde 6 oyuncu mevcut, birileri gidebilir" diyerek Slimani'nin ayrılmasına yeşil ışık yaktı. Haberde Leicester'da çok fazla forvet oyuncusunun olması nedeniyle Slimani'nin takımdan ayrılmasına izin verilebileceği ancak ucuz fiyata takımdan gönderilmeyeceği belirtildi.
Cezayirli golcü Islam Slimani, 28 milyon pound karşılığında Sporting Lizbon'dan Leicester'a transfer olmuş ve kulüp rekorunu kırmıştı. Bu sezon 17 resmi maçta görev yapan Slimani 5 gol atarken, 2 de asist yaptı.
İSLAM SLiMANi KiMDiR
DOĞUM TARiHi: 18 HAZiRAN 1988
DOĞUM YERi: CEZAYiR
BOY: 1.88 / KiLO: 83
POZiSYON: SANTRAFOR
KULÜBÜ: LEiCESTER CiTY
FORMA NUMARASI: 19
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:19
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Müller'den Oğuzhan'a ''Come to Münih''
Toplam 3
Yorum
Francesco85 Tüm takımlarımız bunu yapmalı. Denemekle hiçbiri bir şey kaybetmez. GS ve FB de şöhretli takımlar.
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Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Toplam 1
Yorum
murat gs gomiste bizi çözmüş vermiş gazı :) hadi aslanlar bu sene şampiyon olun özlediğimiz Ş.L geri dönelim en büyük cimbom
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Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
Toplam 2
Yorum
Aslan BU NASIL PROFÖSYÖNELLIK
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