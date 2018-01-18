Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Dinamo Kiev'den bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Domagoj Vida, siyah-beyazlıların Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Osmanlıspor maçı kadrosuna alınmadı.

Kadrosunda 14 yabancısı bulunan Beşiktaş'ta, bugünkü kupa maçının kadrosunda yeni transfer Domagoj Vida yer almadı.

PEPE SAKATLANDI!

Siyah-beyazlılar'da taraftarlar merakla yeni transfer Vida'yı izlemeyi beklerken açıklanan kadrolar sonrası hayal kırıklığı yaşandı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Osmanlıspor maçında stoper ikilisi olarak Pepe ve Matej Mitrovic yer verirken, Portekizli yıldız Pepe 56. dakikada sakatlanarak yerini Talisca'ya bıraktı.

VIDA'NIN LİSANSI YETİŞMEDİ

TFF'nin sitesine bakıldığında Hırvat futbolcuya henüz lisans çıkarılmadığı ortaya çıktı. Denys Boyko ve Aras Özbiliz'e takım arayan siyah-beyazlılar, Ukraynalı kalecinin bugün Clubbe Brugge'le imzalaması durumunda Vida'yı maç kadrosuna yazacaktı. Ancak Boyko'nun transferden vazgeçmesiyle Vida'nın lisansı çıkarılamadı. Siyah-beyazlılar, haftasonundaki lig maçına kadar lisans sorununu çözmeye çalışacak.

TFF'ye göre siyah-beyazlıların kadrosundaki 14 yabancı futbolcu listesi şöyle:



1-ADRIANO CORREIA CLARO

2-ALVARO NEGREDO SANCHEZ

3-ANDERSON SOUZA CONCEIÇAO (TALISCA)

4-ARAS ÖZBİLİZ

5-ATIBA HUTCHINSON

6-DENYS BOYKO

7-DUSKO TOSIC

8-FABRICIO MARTIN AGOSTO RAMIREZ

9-GARY ALEXIS MEDEL SOTO

10-JEREMAIN MARCIANO LENS

11-KEPLER LAVERAN DE LIMA FERREIRA

12-MATEJ MITROVIC

13-RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO

14-RYAN GUNO BABEL