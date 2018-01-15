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    15 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’yi Kartal temsil edecek

    Türkiye’yi Kartal temsil edecek
    İlk kulüp konseyi yapılan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 'yi SJ'nin temsil edeceği açıklandı. Ligdeki diğer takımlar: Nymburk (Çekya), Oldenburg (Almanya), Tenerife (İspanya) Klaipeda (Litvanya), Oostende (Belçika), Strasbourg (Fransa), Gora (Polonya), Venezia (İtalya).
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:35
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