Bayern'in yıldızından Beşiktaş açıklaması

Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben, Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş maçının zorlu geçeceğini belirten Robben, "Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kolay maç olmaz. Beşiktaş grubunu lider bitirdi ve çok tehlikeli bir takım. Onlara karşı iyi hazırlanmalıyız. Şu anda tam istediğimiz seviyede değiliz ancak her şeyi kazanabiliriz. Çok çalışmalı ve oyunumuzu geliştirmeliyiz" dedi.

TRANSFER SÖZLERİ...

Tekliflerin geldiğini söyleyen Robben, "Bayern Münih kontrat yenilemezse sezon sonunda serbest kalacağım. Ancak endişelenmeye gerek yok. Birkaç teklif aldım" ifadelerini kullandı. Bayern Münih'te 9. seonunu geçiren 33 yaşındaki Hollandalı, bu sezon çıktığı 19 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.