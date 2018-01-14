Beşiktaş'la 2020'ye kadar sözleşme yenileyen Ricardo Quaresma, Çin kulüplerinin radarında. Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı için menajerler aracılığıyla 15 milyon euro'luk teklif geldi. Kartal'ın sisteminde kilit bir rol üstlenen Q7 için daha önce gelen teklifleri geri çeviren yönetim, son teklifi Quaresma'ya ilettiği gelen haberler arasında.