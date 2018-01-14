Welcome to Beşiktaş

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22 yaşındaki genç forvet sağlık kontrolünden geçti. Beşiktaş, KAP’a bildirilen ve 4.5 senelik imza atacak olan Cyle Larin için Orlando City’ye 1.5 milyon euro bonservis ödeyecek
Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun'un ardından forvet mevkiine ilk takviyesini gerçekleştirdi ve Cyle Larin'i renklerine bağladı. Cenk'in ayrılmasından sonra santrfor arayışlarını hızlandıran -beyazlı yönetim, ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Orlando City'de forma giyen 22 yaşındaki Larin'i İstanbul'a getirdi. 750 BİN EURO alacak Kanada lı futbolcu, dün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Acıbadem Sports'ta detaylı kan tetkikleri yapılan Larin; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. CYL E Larin için Kanada ekibiyle yapılan pazarlıkların ardından siyah-beyazlılar genç oyuncu için kulübüne 1.5 milyon euro bonservis ödenmesi konusunda el sıkıştı. KAP'a da bildirilen ve 4.5 senelik imza atacak olan Cyle Larin'in Beşiktaş'tan senelik 1.6 milyon euro alacağı öğrenildi. Bu sezon için 750 bin euro alacağı belirten Kanadalı yıldızın transferinin MLS Federasyonu ve Orlando City ile olan hukuki süreçlerin tamamlanmasından sonra resmi olarak açıklanması bekleniyor.
KAFASINI KULLANIYOR!
Larin, MLS'in en fazla kafa golü (13) atan ikinci ismi
SİYAH-beyazlı kulübün renklerine katmak için sadece resmi imzaların atılmasını beklediği 22 yaşındaki golcü oyuncu Cyle Larin, ABD Majör Lig'de geçtiğimiz sezon 28 maçta 12 gol atarken 3 de asist yaptı. Larin, 2015 başından bu yana MLS'te en fazla kafa golü atan ikinci isim olurken, bu dönemde 13 kez kafayla topu ağlara gönderdi. 2015 başından bu yana lig maçlarında Beşiktaş maç başına 5.8 isabetli orta yaparken Orlando City ise ortalama 4.2 isabetli orta ile oynadı. Aynı dönemde Avrupa'nın 5 büyük liginde Cyle Larin'den daha fazla kafa golü atan sadece 5 isim bulunuyor. Ronaldo'nun zirvede olduğu listede Kanadalı yıldız 6. sırada.
KAFASINI KULLANIYOR!
Larin, MLS'in en fazla kafa golü (13) atan ikinci ismi
SİYAH-beyazlı kulübün renklerine katmak için sadece resmi imzaların atılmasını beklediği 22 yaşındaki golcü oyuncu Cyle Larin, ABD Majör Lig'de geçtiğimiz sezon 28 maçta 12 gol atarken 3 de asist yaptı. Larin, 2015 başından bu yana MLS'te en fazla kafa golü atan ikinci isim olurken, bu dönemde 13 kez kafayla topu ağlara gönderdi. 2015 başından bu yana lig maçlarında Beşiktaş maç başına 5.8 isabetli orta yaparken Orlando City ise ortalama 4.2 isabetli orta ile oynadı. Aynı dönemde Avrupa'nın 5 büyük liginde Cyle Larin'den daha fazla kafa golü atan sadece 5 isim bulunuyor. Ronaldo'nun zirvede olduğu listede Kanadalı yıldız 6. sırada.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
Yorum
imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
Yorum
sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
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