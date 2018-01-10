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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    ’ya Osmanlı kancası

    Denys Boyko ’ya Osmanlı kancası
    Daha önce Kameni'ye teklif yapan ama olumsuz cevap alan , bu kez de gözünü 'ın yedek kalecisi 'ya dikti. Antalya kampına götürülmeyen Ukraynalı kaleci için Beşiktaş'a teklif yapılırken, önceliğini ülkesine dönmeye veren Boyko'nun kabul etmesi durumunda siyah-beyazlılar Osmanlıspor'a kolaylık sağlayacak. Bu arada Aras Özbiliz için de Hollanda'dan bazı tekliflerin olduğu belirtildi.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:31
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