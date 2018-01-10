Denys Boyko ’ya Osmanlı kancası
Daha önce Kameni'ye teklif yapan ama olumsuz cevap alan Osmanlıspor, bu kez de gözünü Beşiktaş'ın yedek kalecisi Denys Boyko'ya dikti. Antalya kampına götürülmeyen Ukraynalı kaleci için Beşiktaş'a teklif yapılırken, önceliğini ülkesine dönmeye veren Boyko'nun kabul etmesi durumunda siyah-beyazlılar Osmanlıspor'a kolaylık sağlayacak. Bu arada Aras Özbiliz için de Hollanda'dan bazı tekliflerin olduğu belirtildi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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