Yaşanacak çok şampiyonluk var

Beşiktaş formasıyla 6. sezonuna giren Oğuzhan Özyakup, uzun bir sürenin ardından basının karşısına geçti. Birçok konu hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Kartal'ın kaptanı, özellikle transferi konusunda taraftara müjdeyi verdi. İşte 25 yaşındaki futbolcunun öne çıkan sözleri: "Benim Beşiktaş ile sözleşme konusunda problem yaşayacağımı kimse düşünemez. Burası benim yuvam. Başkan gerekeni söyledi zaten. Kulüp de yakın zaman gereken açıklamayı yapar."



ARSENAL SIKI TAKİPTE

"Arsenal hala benim üzerimde hak sahibi. Ben bir transfer yaparsam yüzde 30'unu alacaklar. O nedenle beni iyi takip ettiklerini biliyorum. Beşiktaş da sanırım bu maddenin ortadan kalkmasını istiyor. Bu nedenle yeni imza gecikiyor. Elbette planlarım içinde Avrupa'da büyük bir kulüpte oynamak var ama burada öyle iki şampiyonluk yaşadım ki, doyamadım. Gitmek için acelem yok. Bir şampiyonluk daha yaşamak muhteşem olur."



YILDIZLAR KARMASIYIZ

"Feda döneminde ben de gençtim. O günlerde Beşiktaş'ın büyüklüğünü fark etmek zordu. Ne zaman İnönü'ye çıktım, o an Beşiktaş'ı temsil etmenin zorluğunu, ne kadar büyük bir kulüpte oynadığımı hissettim. Bir ara göçebe gibiydik; Avrupa maçından gelip kendi sahamız görünen Olimpiyat'a, Ankara'ya ya da Konya'ya gidip iç saha maçımızı oynayıp deplasmana çıkıyorduk. Şimdi takım yıldızlar karması. O günden bu güne çok şey değişti. Artık yıldızların peşinde koşan değil yıldızların gelmek istediği bir Beşiktaş var. Avrupa'da birçok oyuncuya 'Türkiye'de hangi takımda oynamak istersin?' diye sorun size 'Beşiktaş' diyecektir. Fedadan bu noktaya geldik."







Cenk, İngiltere'de başarılı olacaktır

"CENK iyi bir transfer yaptı. Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem oynadı. Eğer o golleri Beşiktaş değil de Porto formasıyla atmış olsa 50-60 milyon euro'ya transfer yapardı. Gitmesine üzüldük ama onun da hedefleri var. Orada başarılı olacağına kesin eminim. Benim için takım arkadaşından çok kardeşti. Ailemden çok görüyordum. Saha dışında da çok samimiyim."



Güneş'in sözünü ilk kez açıkladı

"Tolisso, Lyon'dan Bayern Münih'e 41 milyon euro'ya gitti. Şenol hoca bunun üzerine bana, 'Sen ondan daha iyisin. En az bu rakamlara transfer yapmalısın" dedi. Bence de haklı, çok daha iyi olmalıyım."



"Persie'ye üzülüyorum"

Persie ile derbide yaşadıklarımızdan sonra hiç karşılaşmadım. Şimdi Türkiye'den ayrılmak durumunda ve böyle gitmek her futbolcuyu üzer. Durumuna sevinmem, üzülürüm."



En iyisi biziz

"Her zaman mütevazı konuşurum ama bir gerçek var. Biz büyük bir takımız ve en iyisi biziz. Ligin ilk yarısında bize yakışmayan puan kayıpları yaşadık. İkinci devre bize yakışır performans göstermeliyiz. 3. şampiyonluk için çok çalışıyoruz. Bize şampiyonluk yakışır. Şampiyonluğun güzelliğine doyulmuyor."



En iyi öğretmen Şenol Güneş

"Şenol Güneş, her gün bize bir şey öğretmek istiyor. Onunla sürekli daha iyisini yapmanız gerekiyor. 3-0 kazandığımız maçtan sonra bile yaptığı analizlerde geliştirebileceğimiz şeyler buluyor. Öğretmenimiz, örneğimiz, babamız...

Sezona iyi hazırlanamadım

"Sezon başı kampı tam istediğimiz gibi olmadı. Hatta hocamız daha sonra ağır antrenmanları ağustos sonuna kadar uzattı. Çin seyahatini ben sevdim ama diğer arkadaşlarım biraz sıkıldı. Bu sezon ben de iyi hazırlanamadım. İki sene önce muhteeşem bir sezon geçirdim, 8 gol, 9 asist yaptım. Şimdi ise 2 asist... Bunun hiç bir mazereti yok ancak son haftalarda kendime gelebildim."



Günde 3 idman yapıyoruz

Kendim ve takım adına devre arasını fırsat olarak görüyorum. Çok iyi çalışıyoruz. İki sezon önceki duruma gelmek üzereyiz. Günde 3 antrenman yapıyoruz. Sabah 8'de koşuyoruz, 11'de antrenman, akşam 6'de yine antrenman. Bu tempoyla ben dahil herkes aynı elektiriği verirse, iki sezon önceki Beşiktaş yeniden sahalarda olur."



Benim tercihim 8 numara

"Benim için fark etmez ama bu sezon 10 numara pozisyonunda daha fazla oynadım. Hocam benden ne isterse, onu yapmak için sahaya çıkıyorum. Defansın önünde, 8 numarada oynamak daha kolay. Çünkü topla daha rahat buluşuyorsunuz. 10 numarada oynarken ise alanlar biraz daralıyor. Kora kor mücadele biraz daha zor oluyor."



Beşiktaşlı maç seçmez

Futbolcu için maç seçme durumu olmaz. Hele hele Beşiktaş oyuncusuna maç seçmek yakışmaz. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımların yüzde 70'i lige döndüğünde puan kaybeder. Üst seviyede maçlar oynayıp, sürekli galip geldiğimiz için ligde puan kayıpları yaşadık."



Yenemeyeceğimiz takım yok

"Takımlar bize çok daha fazla kapanmaya başladı. Biz nereye gidersek gidelim, Kadıköy'deki maçta bile Fenerbahçe bize kapandı. Bu bizim ne kadar büyük takım olduğumuzu gösterir. Biz oyunumuzu yakaladığımızda yenemeyeceğimiz takım yok."