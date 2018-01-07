Orman'dan Ronaldo'ya: Come to Beşiktaş
Fikret Orman, ‘Come to Beşiktaş’ diyeceği kişinin kim olduğu sorusuna; “Ronaldo’ya demek isteriz ama kendisi, ‘Orada Quaresma var, ben ne yapayım?’ diyor” cevabını verdi
CENK PORTEKİZ'DE OLSA...
Rekor bonservis bedeliyle Everton'a giden Cenk Tosun'un transferinde oyuncunun isteğinin ön planda olduğu belirten Orman, "Çok iyi bir futbolcuyu çok makul bir fiyata aldılar. Türkiye'de çok yüksek ancak Avrupa'da çok makul fiyatlar. Cenk, Türkiye'de değil de Portekiz'de parlasaydı 70-80 milyon euro'ları görebilirdi. Transferde Cenk'in etkisi çok önemli oldu, orada oynamak istedi. Türkiye'yi de Premier Lig seviyesine çıkartmak zorundayız, bunları sağladığımız zaman zaten oyuncularımız da daha fazla değer kazanacak. Hep söylüyorum, Beşiktaş'ta al al al dönemi bitti, bundan sonra sat sat sat dönemi var. Kulüpler batma noktasına geldi ama biz üç senede 80 milyon Euro'luk oyuncu pazarladık" dedi.
BİZDE TRANSFER BİTMEZ
Yeni bir forvet konusunda aceleci davranmadıklarını kaydeden Başkan, "Beşiktaş'ta transfer bitmez, bütün oyuncuları takip ediyoruz, karakterlerine bakıyoruz ama Beşiktaş'ın şu anki kadrosu da hem lig hem Şampiyonlar Ligi için yeterli. Diyelim ki Cenk'i satmadık, sakatlandı, o zaman ne olacak? Takıma takviye yapmayı düşünüyor muyuz, evet ama devre arası transferleri riskli. Babel ve Marcelo devre arası transferleri ancak başarısız olduklarımız da var" diye konuştu.
ARDA GÜNDEMDE DEĞİL
Fikret Orman adı son dönemde Beşiktaş'la anılan milli oyuncu Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığını açıkladı ve şunları söyledi: "Arda Turan bizim çok sevdiğimiz bir oyuncu, pırlanta gibi bir çocuk. Çok popüler bir oyuncu ve Barcelona'nın futbolcusu. Arda ile ilgili pozitif düşünüyorum ancak Beşiktaş'ın kadrosu ve oyun kurgusu bellidir. Bazıları duygusal bakar işe ama bizim böyle bir lüksümüz yok. Biz mantıklı hareket etmek zorundayız. Arda için kimin ne söylediği benim için önemli değil, kimseye bakmam ama şu anda gündemde böyle bir transfer yok." Orman, ayrıca, "Tosic'e gelen resmi bir teklif yok. Açıkçası satma fikrimiz de yok, kendisinin bir duruşu var. 15 Temmuz'da tankın önünde durdu, ailemizden biri" dedi. Demba Ba'nın transferi için de sağlık raporlarını incelemek gerektiğini dile getirdi.
MÜNİH'İ BİLİYORDUM
Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da Bayern Münih'le eşleceklerini bildiğini söyleyen Beşiktaş Başkanı, "Bunun bende bir anısı var. Münih'in çıkacağını biliyordum, daha önce de istemiştim. Maçlardan sonra sebepleriyle beraber anlatacağım" dedi. Özel hayatıyla ilgili de konuşan Orman, çocuklarıyla vakit geçirmeyi sevdiğini ve birlikte çok eğlendiklerini söyledi. Canı sıkıldığında DJ'lik yaptığını belirtti ve "Daraldığım zaman eve giderim, DJ'lik yaparım. Eğlenmek güzeldir, horonu da severim, dans etmeyi de. Stresli bir yaşamımız var. Saygısızlığa hiç gelemem. En çok zekamla dalga geçilmesine kızarım" diyerek sözlerini noktaladı.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:30
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 32
Yorum
hakan temur fatih Terim türk futbolununaziz yıldırımıdır
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 12
Yorum
p.yüksel Terim Terim dediniz alin basiniza calin iki haftadir takim yatiyor .dünyanin parasini aldi olmasa tazminati gider tas ati kolumu yoruldu
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Diyeceğim bu!
Toplam 4
Yorum
mmm takım bitikkk
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