Erdoğan'dan Cenk Tosun'a telefon
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Everton'a transfer olan Cenk Tosun'u arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta sergilediği performansın ardından Everton'a ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmasından dolayı Cenk Tosun'a tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ünlü golcüye başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:12
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 32
Yorum
hakan temur fatih Terim türk futbolununaziz yıldırımıdır
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 12
Yorum
p.yüksel Terim Terim dediniz alin basiniza calin iki haftadir takim yatiyor .dünyanin parasini aldi olmasa tazminati gider tas ati kolumu yoruldu
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Diyeceğim bu!
Toplam 4
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mmm takım bitikkk
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