Beşiktaş taktik çalıştı
Beşiktaş, Antalya'daki kamp çalışmalarının 5'inci gününü çift idman yaparak tamamladı.
Teknik direktör Şenol Güneş günün 2'nci çalışmasını tamamen taktik çalışmaya ayırdı. Adriano ve Tosic'in hafif sakatlıklarından dolayı çıkmadığı idmanda Pepe ve Vida taktik maçta ilk kez yan yana oynama fırsatı buldu. Eğlenceli oyuncuların yer aldığı ısınma turlarının ardından iki gruba ayrılan futbolcular 1'e 1 hücum ve kenar ortalarının yanı sıra kalabalık orta sahada top çevirme çalışması yaptı. Son bölümde yapılan tek kale taktik maçta kalabalık defansa karşı hücum organizasyonları çalıştıran Şenol Güneş, oyunu sık sık durdurarak yapmaları gereken hareketleri oyunculara uygulamalı olarak gösterdi. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:07
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muhittin her transfer döneminde aynı isim..bıktık artık...istemiyoruz.Larin gelsin.
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Gs Elmander gelirse ne olacak fotomaç çok mu önemli biri sıradan biri onun yerine ümit karan gelsin
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