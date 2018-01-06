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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    'tan müthiş gelir! 79 milyon 860 bin Euro!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan müthiş gelir! 79 milyon 860 bin Euro!

    'un Everton'a transfer olmasıyla kasasına 28 milyon Euro koyacak olan 'ın, son 3 sezonda sattığı oyunculardan elde ettiği gelir dudak uçuklattı. 'ın son 3 sezonda kasasına oyuncu satışlarından tam 79 milyon 860 bin Euro girdi.

    'un transferi konusunda ekibi Everton'la anlaşmaya varan , kasasını da dolduracak. İngiliz kulübüyle bonuslar dahil 28 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan , bu satışla birlikte Türkiye'deki transfer rekoruna da imzasını atmış oldu. 'ın göreve gelmesiyle birlikte ilk 3 yıl cefa çeken siyah-beyazlılar, sonraki 3 yılda ise adeta sefa sürdü. 'yla başlayan yıldız transferleri, , , Vida gibi isimlerle sürerken, Beşiktaş bu periyotta oyuncu satışından da tarihinin en önemli gelirlerinden birisini elde etti. Beşiktaş'ın son 3 yılda oyuncu satışından ve kiralamasından kazandığı para tam 79 milyon 860 bin Euro oldu.

    REKOR TRANSFERLER DEMBA BA'YLA BAŞLADI
    2014-2015 sezonunda Chelsea'den Beşiktaş'a 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gelen , Beşiktaş'ta gösterdiği performans ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yıldız golcü için kulüpleri Beşiktaş'ın kapısını çalarken, siyah-beyazlılar bu futbolcuyu takımına 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında sattı. 'in gelmesiyle birlikte birçok futbolcunun yıldızı parlarken, özellikle devre arasında Beşiktaş'lı futbolcuların talipleri ve değerleri katlandı. Altyapıdan çıkan , Almanya'nın Leipzig takımına 6 milyon Euro'ya, savunmanın önemli isimlerinden Ersan Gülüm de 'in Hebei Fortune takımına 7 milyon Euro'ya satıldı. 3 futbolcudan 26 milyon Euro kazanan Beşiktaş, aynı zamanda sezon başında Galatasaray'a sattığı kaleci 'den de kasasına 600 bin Euro koydu. 'ın son kazancı ise, bonservisini alıp 6 aylığına Rayo Vallecano'ya kiraladığı Aras Özbiliz'den geldi. Beşiktaş bu futbolcu için İspanyol ekibinden 300 bin Euro kiralama ücreti aldı. 'ın bu dönemdeki toplam geliri 26 milyon 900 bin Euro oldu.

    SATIŞ GİBİ KİRALAMA
    Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, 2016-2017 sezonu öncesinde kadrosuna önemli isimler katacağının sinyallerini verdi. Transfer çalışmaları için görüşmeler yapan siyah-beyazlılar, aynı zamanda oyuncu satarak da kasayı doldurdu. Beşiktaş bu sezonda Sosa'yı Milan'a 7,5 milyon Euro'ya, 'ı Birmingham'a 2.25 milyon Euro'ya, Alexis Delgado'yu Alaves'e 400 bin Euro'ya, 'i Göztepe'ye 75 bin Euro'ya ve 'ı da Trabzonspor'a 200 bin Euro'ya sattı. Boyko'yu 435 bin Euro'ya Malaga'ya, Milosevic'in de 200 bin Euro'ya Darmstadt'a kiralayan Beşiktaş, 'nin West Ham'a kiralık olarak gitmesinden ise kasasına 3 milyon Euro koydu. Siyah-beyazlıların 'nin kiralanmasından elde ettiği gelir, birçok futbolcunun bonservis bedelinin üzerindeydi.

    CENK'İN TRANSFERİ TARİHE GEÇTİ
    Üst üste 2 sezon şampiyon olan Beşiktaş, kadrosunu , , Medel ve Lens gibi dünya yıldızlarıyla güçlendirirken, Kartal'ın son transferi ise uzun süredir peşinde olduğu Hırvat stoper Vida oldu. Sezon başında Marcelo'yu Lyon'a 7 milyon Euro'ya, Andreas Beck'i Stuttgart'a 2,5 milyon Euro'ya ve Rhodolfo'yu da Flamengo'ya 1.4 milyon Euro'ya satan Beşiktaş, bu oyunculardan 10 milyon 900 bin Euro elde etti. Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken , birçok kulübün radarına girerken, bu transferde mutlu sona ulaşan taraf ekibi Everton oldu. Beşiktaş, bu futbolcuyu 28 milyon Euro'ya İngiliz ekibine satarken, Türk futbol tarihinin de transfer rekorunu kırmış oldu.

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:36
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