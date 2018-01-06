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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    'tan flaş açıklama! ...

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan flaş açıklama! <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a>...

    , 'un 'a olan transferi ile ilgili resmi siteden bir açıklama yayımladı.

    İşte o açıklama:

    'un 28 Milyon Euro'yu Aşan Transferinin Ekonomik Kazanımlarıyla İlgili Bilgilendirme

    Cenk Tosun'un Everton'a transferi 22 milyon Euro net, 6,5 milyon Euro bonus ve 1.157.895 Euro dayanışma katkı payı da Everton tarafından ödenmek şartıyla tamamlanmıştır.

    Cenk Tosun'un 3. bir kulübe transferi durumunda da kulübümüz gelir elde edebilecektir.

    Cenk Tosun'a bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

    Beşiktaş JK

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:26
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