İşte o açıklama:



Cenk Tosun'un 28 Milyon Euro'yu Aşan Transferinin Ekonomik Kazanımlarıyla İlgili Bilgilendirme



Cenk Tosun'un Everton'a transferi 22 milyon Euro net, 6,5 milyon Euro bonus ve 1.157.895 Euro dayanışma katkı payı da Everton tarafından ödenmek şartıyla tamamlanmıştır.

Cenk Tosun'un 3. bir kulübe transferi durumunda da kulübümüz gelir elde edebilecektir.

Cenk Tosun'a bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK



