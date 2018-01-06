Beşiktaş'tan flaş açıklama! Cenk Tosun...
Beşiktaş, Cenk Tosun'un Everton'a olan transferi ile ilgili resmi siteden bir açıklama yayımladı.
İşte o açıklama:
Cenk Tosun'un 28 Milyon Euro'yu Aşan Transferinin Ekonomik Kazanımlarıyla İlgili Bilgilendirme
Cenk Tosun'un Everton'a transferi 22 milyon Euro net, 6,5 milyon Euro bonus ve 1.157.895 Euro dayanışma katkı payı da Everton tarafından ödenmek şartıyla tamamlanmıştır.
Cenk Tosun'un 3. bir kulübe transferi durumunda da kulübümüz gelir elde edebilecektir.
Cenk Tosun'a bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:26
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Konoplyanka bombası!
Toplam 5
Yorum
Recep Tayyıp ERDOGAN REIS Kesınlıkle alınması gereken transferlerden bır tanesı Konoplyanka ve belhandanın yerınede shaktardan BERNARD Bu ısımler kesınlıkle alınmalı.
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Bongonda Çizme’ye
Toplam 2
Yorum
pulat büyük bir yıldız olacak ve bizim akılsız yöneticiler kafayı duvarlara vuracaklar. yazık çok yazık.
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Cenk Tosun, Beşiktaş taraftarına veda etti!
Toplam 2
Yorum
Helal olsun HAKKIMIZ SANA HELAL OLSUN CENK'İMİZ. HER ZAMAN KALBİMİZDESİN.
Beşiktaş'tan flaş açıklama! Cenk Tosun... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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