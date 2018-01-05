Balotelli olmaz
Şenol Güneş, Cenk’in yerine adı geçen İtalyan forveti reddetti. Oyunculuğunu tartışmıyorum. Kendisine ve etrafına zarar verebileceği söyleniyordu, o yüzden sıcak bakmadım. Bedava alınıyorsa gelsin ama ilk hatasında gönderirim. Belki başkan inadına gider alır. “Güneş, Arda’yı istemiyor” denildi, öyle bir şey yok. Arda kariyer olarak şu anda Cenk’in önünde. Beşiktaş, Arda’yı, Messi’yi alsa hayır mı diyeceğim?
"Hem üzüldüm, hem sevindim. Seviniyorum her geçen gün kendini büyütmek için adımlar attı. Daha iyi olacağını düşünüyorum. İlk senesinde kenardayken 'ne zaman sahaya gireceğim' diye hareketler yapardı. Kenarda kaldığında bozulmazsa önü açık. Oyuncunun değeri varsa altındır. Çamura bulansa da değeri düşmez. Herşeyi kendisi yaptı. Önemli olan iz bırakmasıdır. Kendi oyuncumuzu orada gururla izleyeceğiz."
Elinde 1 santrfor daha olması gerektiğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Cenk Tosun gittiği için söylüyorum, Cenk her zaman çok önemli oyuncudur. Ondan daha önemli olan isimler vardır. Dün bir haberde 'Şenol Güneş, Arda Turan'ı istemiyor' denildi. Öyle bir şey yok. Arda kariyer olarak şu anda Cenk'in önünde. Ben, Cenk gittiği için kadroma bir santrfor daha almayı düşünüyorum. Beşiktaş, Arda'yı, Messi'yi alsa hayır mı diyeceğim? Ozan'ın kadro dışı kalmasına da üzüldüm. Oyuncuların kayboluşuna üzülüyorum. Bazen biz de kaybediyoruz. Gidecek oyuncular olabilir. Cenk gidince 1 oyuncunun alınmasında yarar var" diye konuştu..
Santrfor mevkii için adı geçen Balotelli hakkında düşüncesinin 'olumsuz' olduğunu belirten Güneş şu ifadeleri kullandı: "Balotelli'nin oyunculuğunu tartışmıyorum. Kendisine ve etrafına zarar verebileceği söyleniyordu, o yüzden sıcak bakmamıştım. Balotelli bedava alınıyorsa gelsin, değilse gelmesin. İlk hatasında gönderirim. Belki başkan inadına gider alır. Ama ben Trabzonspor'da Jaja ile ilgili bu sorunu yaşamıştım. Benzer sıkıntıları yaşamayı hiç kimse istemez. Demba ba sakatlığı olmasaydı, Aboubakar gitmeseydi onlar kalacaktı. Cenk'in yerine Demba Ba yüzde yüz olur diyemem. Bu tip yatırımda risk vardır. Eğer paramız yoksa buna kabulüm."
Turgay DEMİR
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 04:57
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Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"
Toplam 2
Yorum
yiğit hep vrak vrak bırak artık bırak ! düş artık yakamızdan defolup gitsen de karanlıklar, kara bulutlar bitse aydınlığa çıksa şu kulüp !
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Flaş iddia! Hagi...
Toplam 2
Yorum
turcu Babasi nerede, cocuk nerde ? His bir zaman bu cocuk babasi gibi olmaz ....
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Terim’e dev destek
Toplam 8
Yorum
Aslan BIR GERCEK DAHA VAR BUNLAR F.TERIME GÖZ KIRPDIGINDA S.GÜNESIN DURUSUNU GÖSTEREMEYIP G.SARAYI NASIL SATTIGINI UNUTMAYALIM !
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