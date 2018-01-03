Fikret Orman 35 milyon dedi, İngilizler panikledi!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Domagoj Vida'nın imza töreninde Çin'den Cenk Tosun'a 35 milyon euro'luk teklif geldiğini ve reddettiklerini açıklaması İngiltere ve dış basında ses getirdi.
Orman'ın Cenk Tosun için Çin'den gelen 35 milyon euro'luk teklifi reddettiklerini açıklamasıyla birlikte İngiliz basınında arka arkaya birçok haber yayınlandı.
Skysports, Fikret Orman'ın Cenk Tosun için görüşmeler sürüyor demesini başlığına taşırken Orman'ın Everton'ı 'Ancak istediğimiz teklif gelirse Cenk Tosun'u alabilirler' diyerek uyardığını yazdı.
Yahoo Sport, 'Tosun'un Everton'a transferi bitmedi' başlığını atarken Fikret Orman'ın Çin'den gelen 35 milyon euro'luk teklifi reddettiklerini söylemesine dikkat çekildi.
Spotwitness, Beşiktaş'ın 35 milyon euro'luk teklifi açıklayarak Everton'a 'bundan daha fazlasını istiyoruz' mesajı gönderdiğini savundu.
Teamtalk ise Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Cenk Tosun transferinin neden hala tamamlanmadığını açıkladığını belirtti.
Galler'de yayınlanan Daily Post gazetesi ise Liverpool Echo'nun haberini aktarırken Fikret Orman'ın açıklamalarının ardından Everton'ın Cenk Tosun'u transfer etmek istiyorsa fiyat artırmasının zorunluluk haline geldiğini yazdı.
HITC ise Everton taraftarlarının Cenk Tosun transferinde bir türlü sonuca ulaşılamamasından rahatsız olduklarını yazdı.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 18:02
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