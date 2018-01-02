Senelik 21 milyon TL
İngiliz gazetesi, haftalık 145 bin sterlinden yıllık 7.5 milyon sterlin kazanacak Cenk’in %45 vergiyi çıkardıktan sonra cebine 4.1 milyon sterlin (21 milyon TL) kalacağını yazdı
LONDRA'DAN HERKESE İYİ SENELER
Milli forvet Cenk Tosun, önceki gün eşiyle birlikte İngitere'ye giderek yeni yılı burada kutladı. Cenk, instagram hesabından paşlaştığı fotoğrafa, "Herkese iyi seneler" diye yazdı.
Amokachi: Sakın kapıları karıştırma
YENİ yıla İngiltere'de giren Cenk Tosun'a tüm dostları moral veriyor. Cenk'i, Everton'dan Beşiktaş'a gelen Amokachi'nin yanı sıra yeni takımının yıldızı Fernandes gibi isimlerin de aradığı öğrenildi. Amokachi'nin Cenk'le bir anısını paylaştığı ve "Aman yanlış kapıdan girme" dediği bidirildi. Amokachi, Everton'a transfer olurken kulüp binaları yan yana olan Everton ile Liverpool'un binalarını karıştırmış ve Liverpool'un kulüp binasından içeri girmişti
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 03:29
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Terim istedi! Devre arası geliyor
Toplam 14
Yorum
metinn ne gunlere kaldik bal yapmayan 2.böcek hakan balta gibi ne akar ne kokar bunu biz biliyoruz ama terim yine sapkadan tavsan cikarma pesinde
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
fatih dikmeci bu açıklama görüşüldüğünün kanıtıdır. fatih terim delikanlıdırrrri çık açıkla. ne zaman görüştün. gs alanya maçından öncemiiiiiiiiii
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
metinn ne olmus yani oyuncu gelmek istiyor mu istemiyor mu diye sormayacaklar mi neticede sözlesmeli oyuncunuz konu GS olunca biyerlerinizebatanNe
Senelik 21 milyon TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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