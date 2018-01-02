 Senelik 21 milyon TL – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Senelik 21 milyon TL

    Senelik 21 milyon TL

    İngiliz gazetesi, haftalık 145 bin sterlinden yıllık 7.5 milyon sterlin kazanacak Cenk’in %45 vergiyi çıkardıktan sonra cebine 4.1 milyon sterlin (21 milyon TL) kalacağını yazdı

    YAKLAŞIK bir haftadır devam eden Cenk Tosun - Everton flörtünde artık sona gelindi. Yıldız oyuncu tatil için Londra'yı tercih ederken transferin bu hafta resmileşmesi bekleniyor. The Sun gazetesi yeni yılın ilk saatlerinde bu transferle ilgili flaş bir gelişmeyi paylaştı. Bu hafta Everton tesislerine gelmesi beklenen 'un Everton ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve haftalık 145 bin sterlin kazanacağı kaydedildi. Everton'un yıldızları Rooney ve Sigurdsson, haftada 150 bin sterlin alıyor. Milli oyuncunun yıllık kazancı 7.5 milyon sterlini bulacak. Ancak Tosun Paşa bu paranın %45'ini vergi olarak ödeyecek. Yani 3.3 milyon sterlin vergi ödeyecek olan Cenk'in cebine 4.1 milyon sterlin (21 milyon TL) kalacak. Gazete, Everton'ın Beşiktaş'a ödeyeceği bonservis ücretini de açıkladı. Buna göre Cenk Tosun transferinden Beşiktaş'ın kasasına 25 milyon sterlin (127 milyon TL) garanti para ile 3 milyon sterlin (15 milyon TL) de performans bonusu girecek.

    LONDRA'DAN HERKESE İYİ SENELER
    Milli forvet Cenk Tosun, önceki gün eşiyle birlikte İngitere'ye giderek yeni yılı burada kutladı. Cenk, instagram hesabından paşlaştığı fotoğrafa, "Herkese iyi seneler" diye yazdı.

    Amokachi: Sakın kapıları karıştırma
    YENİ yıla İngiltere'de giren Cenk Tosun'a tüm dostları moral veriyor. Cenk'i, Everton'dan Beşiktaş'a gelen Amokachi'nin yanı sıra yeni takımının yıldızı Fernandes gibi isimlerin de aradığı öğrenildi. Amokachi'nin Cenk'le bir anısını paylaştığı ve "Aman yanlış kapıdan girme" dediği bidirildi. Amokachi, Everton'a transfer olurken kulüp binaları yan yana olan Everton ile Liverpool'un binalarını karıştırmış ve Liverpool'un kulüp binasından içeri girmişti

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 03:29
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