Cenk Tosun'un yerine Beşiktaş'ın forvet adayları
Everton'a transferi an meselesi olan Cenk Tosun'un ardından Beşiktaş'ın yapacağı transfer hamlesi büyük merak konusu olmayı sürdürüyor. Beşiktaş'ın Cenk Tosun'un boşluğunu doldurmak için adayları da netleşmeye başladı. İşte o isimler...
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