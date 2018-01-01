Everton'a transferi an meselesi olan Cenk Tosun'un ardından Beşiktaş'ın yapacağı transfer hamlesi büyük merak konusu olmayı sürdürüyor. Beşiktaş'ın Cenk Tosun'un boşluğunu doldurmak için adayları da netleşmeye başladı. İşte o isimler...