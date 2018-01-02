 Kaan ve Kenan’la ön anlaşma imzalandı – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Kaan ve Kenan’la ön anlaşma imzalandı

    Kaan ve Kenan’la ön anlaşma imzalandı
    iki bomba birden patlatmaya hazırlanıyor. Bunlardan birisinin Terim'in hayallerini süsleyen , diğerinin ise sezon başında 'ın kapısından dönen olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlıların 1 Ocak itibariyle istedikleri takımlara imza atabilecek olan Kaan ile Kenan'la ön protokol yaptıkları bildirildi. İki oyuncuyla da 5'er yıllık sözleşme yapıldığı belirtildi.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 03:27
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