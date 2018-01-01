 Vida, sağ beke kayabilir – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    , sağ beke kayabilir

    <a href="/index/vida?id=be442091-7d79-4e8d-bda0-bf59d18e6123" class="" rel="tag">Vida</a>, sağ beke kayabilir
    Geldiği günden bu yana "sol ayaklı sol stoper" isteyen 'in eline yönetim, bir kez daha sağ ayaklı stoper 'yı verdi. Tosic'den memnun olan ve ayrılmasına izin vermeyen Güneş, Hırvat stoperi Gönül'le sağ bek alternatifi olarak düşünüyor. bu sezon 3, geçen sezon ise 5 maçta D.Kiev'de sağ bekte oynamıştı.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:10
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