 Hollanda'daki futbol sahasına Oğuzhan'ın ismi verildi – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    'daki futbol sahasına Oğuzhan'ın ismi verildi

    <a href="/index/hollanda?id=b839b8b1-7aa6-4ce6-a7ae-f7fc84043678" class="" rel="tag">Hollanda</a>'daki futbol sahasına Oğuzhan'ın ismi verildi

    'ın genç kaptanı ve milli futbolcusu 'un ismi, 'nın kuzeyinde yer alan ve aynı zamanda oyuncunun doğum yeri olan Zaandam kentinde mini bir futbol sahasına verildi. Belediye başkanı tarafından yaptırılan sahanın açılışına , ailesi ve yakınları katıldı.

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:49
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