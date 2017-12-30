Hollanda'daki futbol sahasına Oğuzhan'ın ismi verildi
Beşiktaş'ın genç kaptanı ve milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un ismi, Hollanda'nın kuzeyinde yer alan ve aynı zamanda oyuncunun doğum yeri olan Zaandam kentinde mini bir futbol sahasına verildi. Belediye başkanı tarafından yaptırılan sahanın açılışına Oğuzhan Özyakup, ailesi ve yakınları katıldı.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:49
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Galatasaray'da son dakika! Başkan adayları belli oldu
Toplam 7
Yorum
austin bu yıl milyon dolarlara yaş ortalaması 30 olan bi tkmla tarftarı boyadğını san sen ş.ligi tkmdan ligi zor kaldıran bi tkma 2 yılda geldik.
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Bu kez sol beke Lima
Toplam 3
Yorum
Yavuz Fernandao ve Van Persie kesin gidiyorlar Kameni'nin de kiralanması gündemde yani 12'ye kadar düşebilir
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Galatasaray'da son dakika! Başkan adayları belli oldu
Toplam 7
Yorum
austin nasıl bi yönetim olacağınız c.topsakaldan belli insanda brz utanma olur.gs her branşta kafa olarakta dahil çok geriledi.
Hollanda'daki futbol sahasına Oğuzhan'ın ismi verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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