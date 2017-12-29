 Uzun yıllar kalırım! – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Uzun yıllar kalırım!

    Uzun yıllar kalırım!
    'ın genç yıldızı Çınar, Osmanlıspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Orkan, "Takım arkadaşlarım, ağabeylerim güzel işler yaptı. 2017 yılı benim için güzel oldu. Hayatımın en güzel senesini yaşıyorum. Beşiktaş formasını taşımak herkese nasip olmuyor. Çok mutluyum. Biraz daha takım içerisine girersem çok mutlu olacağım. İnşallah uzun yıllar burada kalırım" ifadelerini kullandı.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:54
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