 Gökhan’dan sert tepki – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Gökhan’dan sert tepki

    Gökhan’dan sert tepki
    Beşiktaşlı , maçın son dakikasından kendisine yapılan sert faule sert tepki gösterdi. Anıl Kararer, Gökhan'a yatarak sert bir müdahalede bulundu ve kırmızı kart gördü. Gönül, pozisyon sonrası büyük acı yaşarken, Anıl'ın sarf ettiği sözlere sinirlendi ve genç oyuncunun üzerine yürüdü. Takım arkadaşları Gökhan'ı sakinleştirmekte güçlük çekerken; tecrübeli oyuncu tepkisi yüzünden sarı kart gördü.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:52
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