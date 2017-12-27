Quaresma kafa karıştırdı
Dün sabah “Her şey için teşekkürler” paylaşımı yapan Portekizli, tepkiler üzerine akşam ise “Hepimiz bu kulüp için her şeyimizi vermek için buradayız” paylaşımında bulundu
EVRENE MESAJ GÖNDERDİ
Portekizli yıldız, gelen tepkiler üzerine akşam saatlerinde yeni bir paylaşımda bulundu. Q7 bu kez, "Benimle ve takım arkadaşlarımla ilgili her şey yolunda. Başkanımız ve hocamızla da aramız oldukça iyi. Hepimiz bu kulüp için her şeyimizi vermek için buradayız. 2018'de liderliğe uçacağız" ifadelerini kullandı. Bu arada yönetici Umut Güner, "Quaresma 2017 senesine teşekkür etti, bir nevi evrene mesaj gibi" derken, menajeri Rui Costa da "Instagram'dan yaptığı paylaşım bir elveda paylaşımı değildi. O Beşiktaş'ı çok seviyor. Beşiktaş'tan ayrılmayacak" dedi.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:07
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Fatih Terim ile ilgili flaş iddia!
Toplam 2
Yorum
tursun GS bu sene de zarar ederse kayyuma devredilme riskinden dolayi, bu yilin maasi seneye devredilerek masraf az gösterilmek istenmis olabilir
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Gös'TERİM' 4
Toplam 12
Yorum
gs4ever maç özetlerine izleyecegine takımdaki degisimi gör once! takım tudor sayesinde adam oldu.takımda en cok kosan oyuncu belhanda ve kosu=basari
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Ronaldo'ya hapis şoku!
Toplam 3
Yorum
sabahtan_kalma Adam bazen bi çalım atıyo ki, gönül istiyo müebbet veresin.
Quaresma kafa karıştırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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