 Quaresma kafa karıştırdı – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Quaresma kafa karıştırdı

    Quaresma kafa karıştırdı

    Dün sabah “Her şey için teşekkürler” paylaşımı yapan Portekizli, tepkiler üzerine akşam ise “Hepimiz bu kulüp için her şeyimizi vermek için buradayız” paylaşımında bulundu

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kafaları karıştırdı. Sabah saatlerinde instagram hesabından Beşiktaş'ta kazandığı şampiyonluk kupasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşan Quaresma, "Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı. Portekizli oyuncunun bu paylaşımı bir çok taraftar tarafından 'veda' olarak anlaşıldı. Quaresma'nın bu paylaşımını takım arkadaşı Pepe de beğendi.



    EVRENE MESAJ GÖNDERDİ
    Portekizli yıldız, gelen tepkiler üzerine akşam saatlerinde yeni bir paylaşımda bulundu. Q7 bu kez, "Benimle ve takım arkadaşlarımla ilgili her şey yolunda. Başkanımız ve hocamızla da aramız oldukça iyi. Hepimiz bu kulüp için her şeyimizi vermek için buradayız. 2018'de liderliğe uçacağız" ifadelerini kullandı. Bu arada yönetici Umut Güner, "Quaresma 2017 senesine teşekkür etti, bir nevi evrene mesaj gibi" derken, menajeri Rui Costa da "Instagram'dan yaptığı paylaşım bir elveda paylaşımı değildi. O Beşiktaş'ı çok seviyor. Beşiktaş'tan ayrılmayacak" dedi.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
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