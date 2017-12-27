 Demir ‘dede’ oldu – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Demir ‘dede’ oldu

    Demir ‘dede’ oldu
    Yazarımız Turgay Demir, dede oldu. Demir'in kızı Hira Başkan ile eşi Erkan Başkan'ın dün sabah 08.30'da erkek bir bebekleri dünyaya geldi. Minik bebeğe Aras adı verildi. FOTOMAÇ ailesi olarak minik Aras'a ömür boyu sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dilerken, ilk kez dede olan yazarımız Turgay Demir ile Başkan ailesini kutlarız.
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:58
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