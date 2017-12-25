Arda geliyor mu? Fikret Orman açıkladı!

Beşiktaş'la ismi sıkça anılmaya başlayan Arda Turan'la ilgili Beşiktaş'ın en yetkili ismi açıklamalarda bulundu. Kulüp Başkanı Fikret Orman yaptığı açıklamada "Şu anda Beşiktaş'ın öyle bir gündemi yok" dedi ve şöyle konuştu:

"Arda ile alakalı fikrimi daha evvel de söyledim. Arda sevdiğim ve önemli bir oyuncu. Türkiye'nin de kariyer itibari ile önemli bir markası. Bizim takımımızda Arda'nın oynadığı bölgelerde oyuncu yoğunluğu var. Bir takımda oyuncu transfer etmekten daha önemli olan şey mevcut oyunculardan verim alabilmektir. Beşiktaş forması nasip olsun isterim, ama şu anda Beşiktaş'ın öyle bir gündemi yok. Bizim futbol ailesi ufaktır. Herkes birbiri ile konuşur. Ben yarım saat evvel Fatih Terim ile görüşüp, tebrik ettim. Biz sahada rekabet yaşıyoruz. Dışarıda herkes arkadaş, dost. Bu bir mesaj vermek anlamına gelmez. Bizim takımdaki oyuncuların diğer takımlarda da arkadaşları var. Bunlardan bir şey çıkarmanın anlamı yok."

