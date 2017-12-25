''Arda Turan, Beşiktaş'a gelirse...''
Spor yazarı ve yorumcusu Turgay Demir, Arda Turan'ın Beşiktaş' transferiyle ilgili iddialar hakkında A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir "Arda, Beşiktaş'a gelirse Beşiktaşlılığımı askıya alırım" ifadelerini kullandı.
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