Maça odaklanamadık
Tecrübeli hoca, rakibe göre daha net fırsatlar yakalamalarına rağmen hücum ve savunmada hatalar yaptıklarını söyledi. Negredo-Cenk değişikliğinin nedenini ise “Sabit değil, daha hareketli oynamak istedik” diye açıkladı
Oyunundan banane! Ken disine rakiplerin oyun sitilini eleştirdiği gerekçesiyle eleştiriler geldiğini de söyleyen usta hoca, "Ben hiçbir takıma neden savunma yapıyorsun demedim. Savunma yapan takımların zaman geçirmesini eleştirdim. Ben kimsenin oyununa karışmam. Oyunu çirkinleştirmeyin diye her zaman söylerim" ifadesini kullandı.
SORUMLUSU BENİM
Güneş , ilk yarıdaki puan kayıplarının hatırlatılması üzerine, "İlk yarıda en az 10 puan kaybımız var. Bugün hangi takımla çıksak 2-1 kaybederdik. Bunun savunulacak bir tarafı yok. Eğer başarısızlıksa sorumlusu benim. Onu oyuncuya mal etmek doğru değil. Bütün oyuncular ellerinden geleni yaptı" diye konuştu.
Güneş'le bir ilk!
Sivasspor sınavıyla birlikte ligde deplasmanda kazanamama serisini 3 maça yükselten Beşiktaş, ilk kez Şenol Güneş döneminde böyle bir tablo ile karşılaştı. Siyahbeyazlılar; Malatya, Kayseri ve Sivas karşılaşmalarında 2 beraberlik, 1 yenilgi ile toplam 7 puan kaybetti.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:57
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Güneş, Negredo'yu niye çıkardığını açıkladı
Toplam 11
Yorum
bjk smokie ;( çok net fikrim ; Q7 Negredo ve Lensin hakkını yiyo tek başına. pas atımıyo Negredo çıkıyo oyunda kalıyo Lens giremiyo. sırf zarar...........
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'Emrelerin kapışması'nda kazanan 'Mor' taraf!
Toplam 1
Yorum
seda su deportivo ayni bjk gibi ot kafa anlat söle anlamio celta daa iyi yuh be lacurunya
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Theofanis Gekas geri dönüyor!..
Toplam 1
Yorum
seda benim futbolcumdu algisi super acikti,sanirim teknik hocaliktada olur,ayni italyan hoca reali calistiran onun gibi adini unttum
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