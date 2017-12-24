Maça odaklanamadık

Tecrübeli hoca, rakibe göre daha net fırsatlar yakalamalarına rağmen hücum ve savunmada hatalar yaptıklarını söyledi. Negredo-Cenk değişikliğinin nedenini ise “Sabit değil, daha hareketli oynamak istedik” diye açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kazanmak istedikleri bir maçta vuruş tekniği olarak eksik kaldıklarını ve konsantrasyon kaybı yaşadıklarını söyledi. Usta hoca, "Her maçta oyuncuların temposu aynı olmayabilir. Şutlarda ve orta isabetinde eksik kaldık. Rakibin olmayacak şekilde attığı golde de müdahale hatamız vardı. Daha net fırsatlar yakaladık ama atamadık" ifadelerini kullandı. Güneş, ikinci yarının bir bölümünden sonra oyun disiplininden koptuklarını kaydedip "Oyuncuların niyetinden şüphem yok ama daha konsantre olmalıyız" diye konuştu. Güneş, Cenk-Negredo değişikliğini ise "Çünkü sabit oyun yerine daha hareketli olmak istedik" sözleriyle açıkladı.



Oyunundan banane! Ken disine rakiplerin oyun sitilini eleştirdiği gerekçesiyle eleştiriler geldiğini de söyleyen usta hoca, "Ben hiçbir takıma neden savunma yapıyorsun demedim. Savunma yapan takımların zaman geçirmesini eleştirdim. Ben kimsenin oyununa karışmam. Oyunu çirkinleştirmeyin diye her zaman söylerim" ifadesini kullandı.



SORUMLUSU BENİM

Güneş , ilk yarıdaki puan kayıplarının hatırlatılması üzerine, "İlk yarıda en az 10 puan kaybımız var. Bugün hangi takımla çıksak 2-1 kaybederdik. Bunun savunulacak bir tarafı yok. Eğer başarısızlıksa sorumlusu benim. Onu oyuncuya mal etmek doğru değil. Bütün oyuncular ellerinden geleni yaptı" diye konuştu.



Güneş'le bir ilk!

Sivasspor sınavıyla birlikte ligde deplasmanda kazanamama serisini 3 maça yükselten Beşiktaş, ilk kez Şenol Güneş döneminde böyle bir tablo ile karşılaştı. Siyahbeyazlılar; Malatya, Kayseri ve Sivas karşılaşmalarında 2 beraberlik, 1 yenilgi ile toplam 7 puan kaybetti.



