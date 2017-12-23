 Kader değiştirirler! – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Kader değiştirirler!

    Kader değiştirirler!
    Beşiktaşlı eski yönetici Metin Keçeli, siyah-beyazlı ekipte tek başlarına maçların kaderlerini değiştirecek oyuncular olduğunu söyledi Keçeli, "Hava şartları Sivas'ta ağırdır. Takımın o şartlara uyum sağlaması güç oluyor. Ama Beşiktaş'ta oyunun kaderini değiştirecek çok sayıda oyuncu var; Cenk Tosun, Babel, Talisca.. İyi oyuncular kendilerini gösterip maçı koparırlar" dedi.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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