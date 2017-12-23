Kader değiştirirler!

Beşiktaşlı eski yönetici Metin Keçeli, siyah-beyazlı ekipte tek başlarına maçların kaderlerini değiştirecek oyuncular olduğunu söyledi Keçeli, "Hava şartları Sivas'ta ağırdır. Takımın o şartlara uyum sağlaması güç oluyor. Ama Beşiktaş'ta oyunun kaderini değiştirecek çok sayıda oyuncu var; Cenk Tosun, Babel, Talisca.. İyi oyuncular kendilerini gösterip maçı koparırlar" dedi.