Kader değiştirirler!
Beşiktaşlı eski yönetici Metin Keçeli, siyah-beyazlı ekipte tek başlarına maçların kaderlerini değiştirecek oyuncular olduğunu söyledi Keçeli, "Hava şartları Sivas'ta ağırdır. Takımın o şartlara uyum sağlaması güç oluyor. Ama Beşiktaş'ta oyunun kaderini değiştirecek çok sayıda oyuncu var; Cenk Tosun, Babel, Talisca.. İyi oyuncular kendilerini gösterip maçı koparırlar" dedi.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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