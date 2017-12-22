Beşiktaş ile Sivasspor 23. randevuda
Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 23. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 22 lig maçında Beşiktaş 11, Sivasspor 6 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Rekabetteki son 4 müsabakayı kazanan Beşiktaş'ın toplam 28 golüne, Sivasspor 22 golle yanıt verdi.
- Sivas'taki maçlar
İki takım arasında Sivas'ta yapılan 11 lig maçından 7'sini Beşiktaş, 2'sini Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda Beşiktaş 13, Sivasspor ise 9 gol attı.
- Golsüz maç yok
Taraflar arasındaki 22 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.
İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:26
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Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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