 Beşiktaş ile Sivasspor 23. randevuda – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş ile Sivasspor 23. randevuda

    Beşiktaş ile Sivasspor 23. randevuda

    Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 23. kez karşılaşacak.

    İki takım arasında geride kalan 22 lig maçında Beşiktaş 11, Sivasspor 6 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

    Rekabetteki son 4 müsabakayı kazanan Beşiktaş'ın toplam 28 golüne, Sivasspor 22 golle yanıt verdi.

    - Sivas'taki maçlar
    İki takım arasında Sivas'ta yapılan 11 lig maçından 7'sini Beşiktaş, 2'sini Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti.

    Sivas 4 Eylül Stadı'nda Beşiktaş 13, Sivasspor ise 9 gol attı.

    - Golsüz maç yok
    Taraflar arasındaki 22 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

    İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş ile Sivasspor 23. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN