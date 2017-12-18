Yenilmez Armada
Şenol Güneş’in öğrencileri, müthiş bir seriye imza attı. Osmanlıspor galibiyetiyle iç sahadaki yenilmezlik serisini 35’e çıkaran Beşiktaş, Vodafone Park’ta da 28 karşılaşmanın 21’ini kazandı, 7 beraberlik aldı
Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, rakiplerine korku saçmaya devam ediyor. 2015-16 sezonunda başlayan iç sahadaki yenilmez serisini sürdüren Kara Kartal, Osmanlıspor galibiyetiyle bu rakamı 35'e çıkardı. 3 sezonluk dönemde taraftarı önünde çıktığı maçların 28'ini kazanan siyah-beyazlılar, 7 beraberlik aldı. Şenol Güneş'in öğrencileri, 4 Nisan 2016'da çıkmaya başladıkları Vodafone Park'ın çimlerinde de rakiplerinin kabusu oldu.
ADIM ADIM REKORA
Dolmabahçe'de oynadığı 28 karşılaşmanın 21'ini kazanan Beşiktaş, 7 kez de beraberlik elde etti. Beşiktaş, 1989- 1992 sezonları arasında kulüp rekoru kırdığı 51 karşılaşmalık iç saha yenilmezlik serisinden bu yana en uzun seriyi yakalamayı başardı.
ADIM ADIM REKORA
Dolmabahçe'de oynadığı 28 karşılaşmanın 21'ini kazanan Beşiktaş, 7 kez de beraberlik elde etti. Beşiktaş, 1989- 1992 sezonları arasında kulüp rekoru kırdığı 51 karşılaşmalık iç saha yenilmezlik serisinden bu yana en uzun seriyi yakalamayı başardı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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