 Yenilmez Armada – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Yenilmez Armada

    Yenilmez Armada

    Şenol Güneş’in öğrencileri, müthiş bir seriye imza attı. Osmanlıspor galibiyetiyle iç sahadaki yenilmezlik serisini 35’e çıkaran Beşiktaş, Vodafone Park’ta da 28 karşılaşmanın 21’ini kazandı, 7 beraberlik aldı

    Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, rakiplerine korku saçmaya devam ediyor. 2015-16 sezonunda başlayan iç sahadaki yenilmez serisini sürdüren Kara Kartal, Osmanlıspor galibiyetiyle bu rakamı 35'e çıkardı. 3 sezonluk dönemde taraftarı önünde çıktığı maçların 28'ini kazanan siyah-beyazlılar, 7 beraberlik aldı. Şenol Güneş'in öğrencileri, 4 Nisan 2016'da çıkmaya başladıkları Vodafone Park'ın çimlerinde de rakiplerinin kabusu oldu.

    ADIM ADIM REKORA
    Dolmabahçe'de oynadığı 28 karşılaşmanın 21'ini kazanan Beşiktaş, 7 kez de beraberlik elde etti. Beşiktaş, 1989- 1992 sezonları arasında kulüp rekoru kırdığı 51 karşılaşmalık iç saha yenilmezlik serisinden bu yana en uzun seriyi yakalamayı başardı.


    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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