Havada, Karada Her yerde...Kara Kartal

Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği tarihi başarıyla Türkiye'nin gururu olan Beşiktaş, kupada ve ligde de yoluna emin adımlarla devam ediyor. Avrupa macerası sürerken ligde inişli-çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Osmanlıspor'a patladı. Başkent ekibini Babel (3), Negredo ve Cenk'in golleriyle yenen Kara Kartal, rakibiyle puan farkını 2'ye indirdiLiderliğe yükselen Medipol Başakşehir ile aradaki 3 puanlık farkı da koruyan siyah-beyazlılar, puanını 30'a yükseltip maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Devler Ligi ve Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan Beşiktaş, üç kulvarda da hedefe emin adımlarla yürümeyi sürdürdü.