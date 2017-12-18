 Havada, Karada Her yerde...Kara Kartal – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Havada, Karada Her yerde...Kara Kartal

    Havada, Karada Her yerde...Kara Kartal

    Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, Süper Lig... Siyah-beyazlılar üç kulvarda da yüksekten uçuyor. Osmanlıspor’u 5 golle geçen Beşiktaş, şampiyonluk yarışında yakın takibini sürdürdü

    Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği tarihi başarıyla Türkiye'nin gururu olan Beşiktaş, kupada ve ligde de yoluna emin adımlarla devam ediyor. Avrupa macerası sürerken ligde inişli-çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Osmanlıspor'a patladı. Başkent ekibini Babel (3), Negredo ve Cenk'in golleriyle yenen Kara Kartal, rakibiyle puan farkını 2'ye indirdi

    ZİRVEYLE PUAN FARKI 3...
    Liderliğe yükselen Medipol Başakşehir ile aradaki 3 puanlık farkı da koruyan siyah-beyazlılar, puanını 30'a yükseltip maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Devler Ligi ve Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan Beşiktaş, üç kulvarda da hedefe emin adımlarla yürümeyi sürdürdü.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:41
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Havada, Karada Her yerde...Kara Kartal haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN