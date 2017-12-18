Havada, Karada Her yerde...Kara Kartal
Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, Süper Lig... Siyah-beyazlılar üç kulvarda da yüksekten uçuyor. Osmanlıspor’u 5 golle geçen Beşiktaş, şampiyonluk yarışında yakın takibini sürdürdü
Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği tarihi başarıyla Türkiye'nin gururu olan Beşiktaş, kupada ve ligde de yoluna emin adımlarla devam ediyor. Avrupa macerası sürerken ligde inişli-çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Osmanlıspor'a patladı. Başkent ekibini Babel (3), Negredo ve Cenk'in golleriyle yenen Kara Kartal, rakibiyle puan farkını 2'ye indirdi
ZİRVEYLE PUAN FARKI 3...
Liderliğe yükselen Medipol Başakşehir ile aradaki 3 puanlık farkı da koruyan siyah-beyazlılar, puanını 30'a yükseltip maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Devler Ligi ve Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan Beşiktaş, üç kulvarda da hedefe emin adımlarla yürümeyi sürdürdü.
ZİRVEYLE PUAN FARKI 3...
Liderliğe yükselen Medipol Başakşehir ile aradaki 3 puanlık farkı da koruyan siyah-beyazlılar, puanını 30'a yükseltip maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Devler Ligi ve Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan Beşiktaş, üç kulvarda da hedefe emin adımlarla yürümeyi sürdürdü.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Havada, Karada Her yerde...Kara Kartal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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