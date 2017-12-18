Fabri yine işbaşında
Kartal'ın 1 numarası dün akşam da üstüne düşeni yaptı. Kalesinde güven veren tecrübeli file bekçisi, yaptığı kritik kurtarışlarla gecenin öne çıkan isimlerinden oldu. Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Fabri, "Tüm kulvarlarda en iyisi için mücadelemiz sürecek" dedi.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Fabri yine işbaşında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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