 Fabri yine işbaşında – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Fabri yine işbaşında

    Fabri yine işbaşında
    Kartal'ın 1 numarası dün akşam da üstüne düşeni yaptı. Kalesinde güven veren tecrübeli file bekçisi, yaptığı kritik kurtarışlarla gecenin öne çıkan isimlerinden oldu. Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Fabri, "Tüm kulvarlarda en iyisi için mücadelemiz sürecek" dedi.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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