Fabri yine işbaşında

Kartal'ın 1 numarası dün akşam da üstüne düşeni yaptı. Kalesinde güven veren tecrübeli file bekçisi, yaptığı kritik kurtarışlarla gecenin öne çıkan isimlerinden oldu. Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Fabri, "Tüm kulvarlarda en iyisi için mücadelemiz sürecek" dedi.