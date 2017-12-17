Yükselme vakti

Bu sezon evinde Süper Lig maçı kaybetmeyen Kara Kartal, Osmanlıspor virajını da kayıpsız dönerek yükselişe geçmeyi hedefliyor. Beşiktaş’ta Pepe, Babel ve Talisca kart cezası sınırında

Beşiktaş Süper Lig'in 16'ncı haftasında Osmanlıspor'u konuk ediyor. Tüm konsantrasyonunu lige vermek isteyen siyah- beyazlılar 5 gündür gündemden düşmeyen Bayern kurasının ardından Osmanlıspor maçını kazanarak çıkışa geçmeye çalışacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak ve Halil Umut Meler tarafından yönetilecek. Averajla 4. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup edip önündeki takımların puan kaybını bekleyecek.



SERİ GALİBİYETE HASRET

Beşiktaş, son haftalarda inişli çıkışlı grafiğiyle zirvenin biraz uzağında kaldı. Seri galibiyetler alamamanın sıkıntısını yaşayan siyah- beyazlılar, Alanyaspor ile Göztepe'yi yendikten sonra istikrarsız bir performans ortaya koydu. Bu galibiyetlerin ardından üst üste oynadığı Akhisar ve Yeni Malatya karşılaşmalarından 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 14. haftada G.Saray'ı 3-0 mağlup ederek liderle puan farkını 4'e düşürdü. Siyah-beyazlı ekip, geçen hafta Kayseri ile 1-1 berabere kalınca zirveden 5 puan uzak kaldı.



F.BAHÇE'Yİ DE GEÇECEK

BU sezon evinde Süper Lig maçı kaybetmeyen, 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kara Kartal, Osmanlı virajını da kayıpsız dönerek yükselişe geçmeyi hedefliyor. Siyah- beyazlılar bu maçı kazanırsa, maç fazlasıyla F.Bahçe'nin de önüne geçecek. Bu arada Beşiktaş'ta üç oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Önceki haftalarda 3 sarı kart gören Babel, Talisca ve Pepe; bugünkü maçta sarı kart görmeleri durumunda ilk devrenin son maçı olan Sivasspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacaklar.



Caner Erkin şans bekliyor

PFDK'Dan 6 maç ceza alan Caner Erkin, Vodafone Park'ta uzun bir aranın ardından forma bekleyecek. Milli yıldız, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde 54 gün sonra bir lig mücadelesinde Vodafone Park'a çıkacak. Bu süreçte UEFA Şampiyonalar Ligi'ndeki Monaco ve Porto maçlarında şans bulamayan Caner, cezasının bitmesinin ardından Manisaspor ile yapılan rövanş karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.



Beşiktaş ile Osmanlı arasında oynanan ve geride kalan 16 maçta siyahbeyazlılar 2'si hükmen olmak üzere 11'ini kazandı, başkent ekibi 3 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti. Geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 37 golüne, Ankara temsilcisi 17 golle yanıt verdi.



Beşiktaş, Osmanlı ile Süper Lig'de yaptığı son 7 maçı da kazandı. Rakibi karşısında son mağlubiyetini 2008-09 sezonunda İstanbul'da 3-1'lik skorla alan siyah-beyazlılar, daha sonraki 7 maçta, 2'si hükmen olmak üzere 3 puana ulaştı. İstanbul'daki maçlarda da Kartal'ın galibiyetlerde 6-2, gollerde de 21-10 üstünlüğü bulunuyor.



Vites yükseltmeli

Süper Lig'in evinde en az gol yiyen takımı Beşiktaş ile deplasmanda en çok giyen ikinci takımı Osmanlıspor maçının sonucu; ligin üst ve alt sıralarını çok yakından ilgilendiriyor. Kartal zirveye bir adım daha yaklaşmak, Başkent ekibi ise alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Osmanlıspor son 9 haftadır inişli çıkışlı bir grafik sergilerken, Avrupa Kartal'ı ise son 4 maçında 3 beraberlik alarak liderin gerisinde kaldı. İstanbul'a gelen takımlar '1 puan olsun, benim olsun' anlayışıyla sahaya çıktığı için Beşiktaş zorlanıyor. Ama sakatı ve cezalısı olmayan Kartal'ın gol ayakları vitesi biraz yükseltirse, sezonun en farklı galibiyetlerinden biri de gelebilir.

Mini yorum Cenk Atılgan

