11’e geri dönüyor

SÜPER Lig'de ilk yarının bitimine kadar olan Osmanlıspor ve Sivasspor maçlarından 6 puan hedefleyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş bir kez daha rotasyona gidiyor. Deneyimli hoca, Anderson Talisca'yı 11'de sahaya sürecek, kenara gelen isim Oğuzhan Özyakup olacak. Daha hücumcu olduğunu düşünüyor.