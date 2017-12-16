 11’e geri dönüyor – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    11’e geri dönüyor

    11’e geri dönüyor
    SÜPER Lig'de ilk yarının bitimine kadar olan Osmanlıspor ve Sivasspor maçlarından 6 puan hedefleyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş bir kez daha rotasyona gidiyor. Deneyimli hoca, Anderson Talisca'yı 11'de sahaya sürecek, kenara gelen isim Oğuzhan Özyakup olacak. Daha hücumcu olduğunu düşünüyor.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:24
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