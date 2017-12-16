100'ü kim atacak

emektar İnönü Stadı'na veda ederken yerine inşa edilen'ta tarihi iki şampiyonluk yaşadı. Siyah-beyazlılar, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla açılan yeni evinde şu ana kadar 99 kez fileleri sarstı. Şimdi herkesin gözükarşılaşmasına çevrildi. 100. golün bu hafta gelip gelmeyeceği, gelirse de kimin atacağı takım içinde esprili bir iddia konusu oldu. Hücum hattındaki100. gole en yakın isimler. Vodafone Park'ta 27 lig mücadelesinde 66 gol atan Beşiktaş, 9 Avrupa kupası karşılaşmasında 17 kez fileleri havalandırdı. Siyahbeyazlı takım, evinde 5 Türkiye Kupası maçında ise 16 gol kaydetti. Beşiktaş, yeni stadı Vodafone Park'ta 41 resmi maçta 28 galibiyet, 12 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.Park'ta 99 kez fileleri havalandıran Beşiktaş'ta en golcü isim Cenk Tosun oldu. 21 gol kaydetti. Cenk'i 12'şer golletakip ediyor. 4. basamakta 7 kez fileleri sarsan Ricardo Quaresma bulunuyor.21 gol: Cenk Tosun12 gol: Talisca, Aboubakar7 gol: Quaresma6 gol: Babel5 gol: Tosic, Oğuzhan, Negredo4 gol: Mario Gomez, Marcelo, Lens2 gol: Ömer Şişmanoğlu1 gol: Gökhan Gönül, Pepe, Atiba, Orkan, M.Pektemek, Alexis, Olcay, Rhodolfo, Kerim Frei, Beck, Aras Özbiliz, Atınç11: 99 golün 11'i penaltıdan geldi. 4 penaltı kaçdı.9: En farklı galibiyetini 9-0'lık skorla GM Manisa'ya karşı aldı.4: Negredo, Manisa maçında 4 gol atmıştı. Bir maçta atılan en fazla gole ulaşmıştı.4: Avrupa'da en farklı galibiyetini 4-1'lik skorla Olympiakos'a karşı aldı.