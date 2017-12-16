 100'ü kim atacak – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    100'ü kim atacak

    100'ü kim atacak

    Siyah-beyazlılar yeni evinde ilk maça 11 Nisan 2016’da çıkmış, fileleri de 99 kez havalandırmıştı Cenk Tosun, Alvaro Negredo, Ryan Babel, Quaresma ve diğerleri 100. golü kaydetmenin peşinde

    BEŞİKTAŞ, emektar İnönü Stadı'na veda ederken yerine inşa edilen Vodafone Park'ta tarihi iki şampiyonluk yaşadı. Siyah-beyazlılar, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla açılan yeni evinde şu ana kadar 99 kez fileleri sarstı. Şimdi herkesin gözü Osmanlıspor karşılaşmasına çevrildi. 100. golün bu hafta gelip gelmeyeceği, gelirse de kimin atacağı takım içinde esprili bir iddia konusu oldu. Hücum hattındaki Cenk Tosun, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca 100. gole en yakın isimler. Vodafone Park'ta 27 lig mücadelesinde 66 gol atan Beşiktaş, 9 Avrupa kupası karşılaşmasında 17 kez fileleri havalandırdı. Siyahbeyazlı takım, evinde 5 Türkiye Kupası maçında ise 16 gol kaydetti. Beşiktaş, yeni stadı Vodafone Park'ta 41 resmi maçta 28 galibiyet, 12 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

    EN SKORERİ CENK TOSUN
    VODAFONE Park'ta 99 kez fileleri havalandıran Beşiktaş'ta en golcü isim Cenk Tosun oldu. 21 gol kaydetti. Cenk'i 12'şer golle Talisca ve Aboubakar takip ediyor. 4. basamakta 7 kez fileleri sarsan Ricardo Quaresma bulunuyor.

    VODAFONE PARK GOLCÜLERİ ŞÖYLE:

    21 gol: Cenk Tosun
    12 gol: Talisca, Aboubakar
    7 gol: Quaresma
    6 gol: Babel
    5 gol: Tosic, Oğuzhan, Negredo
    4 gol: Mario Gomez, Marcelo, Lens
    2 gol: Ömer Şişmanoğlu
    1 gol: Gökhan Gönül, Pepe, Atiba, Orkan, M.Pektemek, Alexis, Olcay, Rhodolfo, Kerim Frei, Beck, Aras Özbiliz, Atınç
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    VODAFONE'DAN GOL RAKAMLARI

    11: 99 golün 11'i penaltıdan geldi. 4 penaltı kaçdı.
    9: En farklı galibiyetini 9-0'lık skorla GM Manisa'ya karşı aldı.
    4: Negredo, Manisa maçında 4 gol atmıştı. Bir maçta atılan en fazla gole ulaşmıştı.
    4: Avrupa'da en farklı galibiyetini 4-1'lik skorla Olympiakos'a karşı aldı.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:18
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