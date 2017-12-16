100'ü kim atacak
Siyah-beyazlılar yeni evinde ilk maça 11 Nisan 2016’da çıkmış, fileleri de 99 kez havalandırmıştı Cenk Tosun, Alvaro Negredo, Ryan Babel, Quaresma ve diğerleri 100. golü kaydetmenin peşinde
EN SKORERİ CENK TOSUN
VODAFONE Park'ta 99 kez fileleri havalandıran Beşiktaş'ta en golcü isim Cenk Tosun oldu. 21 gol kaydetti. Cenk'i 12'şer golle Talisca ve Aboubakar takip ediyor. 4. basamakta 7 kez fileleri sarsan Ricardo Quaresma bulunuyor.
VODAFONE PARK GOLCÜLERİ ŞÖYLE:
21 gol: Cenk Tosun
12 gol: Talisca, Aboubakar
7 gol: Quaresma
6 gol: Babel
5 gol: Tosic, Oğuzhan, Negredo
4 gol: Mario Gomez, Marcelo, Lens
2 gol: Ömer Şişmanoğlu
1 gol: Gökhan Gönül, Pepe, Atiba, Orkan, M.Pektemek, Alexis, Olcay, Rhodolfo, Kerim Frei, Beck, Aras Özbiliz, Atınç
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VODAFONE'DAN GOL RAKAMLARI
11: 99 golün 11'i penaltıdan geldi. 4 penaltı kaçdı.
9: En farklı galibiyetini 9-0'lık skorla GM Manisa'ya karşı aldı.
4: Negredo, Manisa maçında 4 gol atmıştı. Bir maçta atılan en fazla gole ulaşmıştı.
4: Avrupa'da en farklı galibiyetini 4-1'lik skorla Olympiakos'a karşı aldı.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:18
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Toplam 4
Yorum
bjk Dinazorlar da insanlardan büyüktü ama hepsi fosil ;)
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Toplam 18
Yorum
hakkı26 kim kime saldırdı orası kayıtlarda gayet acık sahada 1 bjklı taraftar yok bunu proveke eden bu durmu yaratan bjk degildir o.lyon dur
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Toplam 22
Yorum
Selami Hakki inkar eden lere necevap yazayimki geri alsakta kupayi mutlu olmuyacagim
100'ü kim atacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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