Cenk Tosun'un ayrılma ihtimaline karşın devre arasında kadroya bir forvet transferi yapmayı planlayan Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Ba'nın bonservisine sahip Shanghai Shenhua da bu haberler üzerine bir açıklama yaptı. Demba Ba ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve oyuncunun halen rehabilitasyon aşamasında olduğu vurgulandı. Kış döneminde İspanya'ya gidecek Çin ekibinde Ba'nın takıma katılıp katılmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Öte yandan Shanghai Shenhua'nın hali hazırda 7 yabancı futbolcusu bulunuyor. Yabancı kuralı nedeniyle birkaç oyuncuyla yollar ayrılabilir.

Senegalli oyuncu 2014-15 sezonu ile 2016-17 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş forması giymişti.