Shenhua'dan Demba Ba açıklaması!
Son dönemde adı tekrar Beşiktaş ile anılmaya başlayan Demba Ba için kulübü Shanghai Shenhua'da bir açıklama geldi.
Cenk Tosun'un ayrılma ihtimaline karşın devre arasında kadroya bir forvet transferi yapmayı planlayan Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba ile ilgilendiği iddia edilmişti.
Ba'nın bonservisine sahip Shanghai Shenhua da bu haberler üzerine bir açıklama yaptı. Demba Ba ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve oyuncunun halen rehabilitasyon aşamasında olduğu vurgulandı. Kış döneminde İspanya'ya gidecek Çin ekibinde Ba'nın takıma katılıp katılmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.
Öte yandan Shanghai Shenhua'nın hali hazırda 7 yabancı futbolcusu bulunuyor. Yabancı kuralı nedeniyle birkaç oyuncuyla yollar ayrılabilir.
Senegalli oyuncu 2014-15 sezonu ile 2016-17 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş forması giymişti.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:59
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Toplam 7
Yorum
Egeli FB li Sinani gören varmi ne olduki piyasada yok ?
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Bayern'de Robben depremi!
Toplam 3
Yorum
1903 Biz bunlara koyduktan sonra zaten futbola küsecek.
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Pepe-Ronaldo takası olabilir!
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ are you şaka ? kesin öylesin eğer sende bu haberi okudu isen biz bir şey bilmiyoruz ! başlığa göre yorum atıyorsun cahilsin ! önce oku !!!!!
Shenhua'dan Demba Ba açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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