 Shenhua'dan Demba Ba açıklaması! – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Shenhua'dan açıklaması!

    Shenhua'dan <a href="/index/demba-ba?id=a4cb2f27-c989-4ff5-830c-af833c147382" class="" rel="tag">Demba Ba</a> açıklaması!

    Son dönemde adı tekrar ile anılmaya başlayan için kulübü 'da bir açıklama geldi.

    Cenk Tosun'un ayrılma ihtimaline karşın devre arasında kadroya bir forvet transferi yapmayı planlayan 'ın eski golcüsü ile ilgilendiği iddia edilmişti.

    Ba'nın bonservisine sahip da bu haberler üzerine bir açıklama yaptı. ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve oyuncunun halen rehabilitasyon aşamasında olduğu vurgulandı. Kış döneminde İspanya'ya gidecek Çin ekibinde Ba'nın takıma katılıp katılmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

    Öte yandan 'nın hali hazırda 7 yabancı futbolcusu bulunuyor. Yabancı kuralı nedeniyle birkaç oyuncuyla yollar ayrılabilir.

    Senegalli oyuncu 2014-15 sezonu ile 2016-17 sezonunun ikinci yarısında forması giymişti.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Shenhua'dan açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN