Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisaspor'la oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:



BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 12.12.2017 tarihinde oynanan GRAND MEDİCAL MANİSASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.