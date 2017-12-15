 Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

    Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisaspor'la oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

    TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

    BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 12.12.2017 tarihinde oynanan GRAND MEDİCAL MANİSASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:07
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