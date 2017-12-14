Sağ bek adaylarına veto

Gökhan Gönül'ün yanına onu zorlayacak ve olmadığı zamanlarda yokluğunu aratmayacak bir isim arayan Beşiktaş'ta iki yeni isim daha gündeme geldi. M.United'tan Darmian ile A.Madrid'den Juanfran... İki oyuncu için de menajerler olumlu geri dönüş verdi ama Orman, Şampiyonlar Ligi'nde oynatamayacağı bir oyucu istemediğini belirterek veto etti. Şimdi scout ekibi Bayern karşısında sahaya çıkabilecek üst düzey bir sağ bek içn kolları sıvamış durumda.