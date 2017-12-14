İmkansız değil
Yeni transfer Vida, Devler Ligi’ndeki Bayern eşleşmesinden sonra resmi twitter hesabından ‘Not impossible’ (İmkansız değil) ifadesini kullandı
İMZA PARASI İDDİASI
BU arada Hırvat stoperin Dinamo Kiev'den yılda 3 milyon euro istediğini, Ukrayna ekibinin bu rakamı çok yüksek bulduğu için Vida'nın Beşiktaş'ı tercih ettiğini yazan Tribuna gazetesi ilginç bir iddiada daha bulundu. Gazete, tecrübeli oyuncunun siyah-beyazlılardan senelik 2.5 milyon euro garanti para kazanacağını yazarken (Doğrusu senelik 2.250 milyon euro); Hırvat stoper için Beşiktaş'ın ayrıca yılda 750 bin euro'dan 3 yılda ödenmek üzere 2 milyon 250 bin euro da, imza parası vereceğini gündeme getirdi. Ancak bu haber siyah-beyazlılar tarafından doğrulanmadı.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:10
-
Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 5
Yorum
Q7 Bırakın bu boş adamları arkadaş direk gidin Atiba'nın memleketlisi Cyle Larin'i alın arkanıza yaslanın üç seneye kadar 50 m euroya satarız.
-
Bu Roman başka
Toplam 3
Yorum
sead takim guzel
-
Şenol Güneş: Bayern'i bırak, lige bak!
Toplam 2
Yorum
Q7 Sen de şu Oğuzhan aşkını bırak ta adaletli olmaya bak biraz. Son maç ne yaptı Oğuzhan ne oynadı da Tolgay'ı çıkartıyorsun? Yeter atık ya!
İmkansız değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.