Yeni transfer Vida, Devler Ligi’ndeki Bayern eşleşmesinden sonra resmi twitter hesabından ‘Not impossible’ (İmkansız değil) ifadesini kullandı

Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı ve resmi imza için gün sayan Hırvat stoper Domagoj Vida, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla siyah-beyazlı taraftarların gönlünde daha şimdiden taht kurmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, pazartesi günü yapılan kura çekiminin ardından Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih ile eşleşti. Bu eşlemenin gecesinde de Hırvat yıldız resmi twitter hesabından, güçlü kol emojisiyle birlikte yanına da 'Not impossible' (İmkansız değil) diye yazarak; yeni takımına güvendiğini resmen dile getirdi. Vida'nın bu paylaşımı, kısa sürede yüzlerce Beşiktaşlı taraftar tarafından beğenildi.



İMZA PARASI İDDİASI

BU arada Hırvat stoperin Dinamo Kiev'den yılda 3 milyon euro istediğini, Ukrayna ekibinin bu rakamı çok yüksek bulduğu için Vida'nın Beşiktaş'ı tercih ettiğini yazan Tribuna gazetesi ilginç bir iddiada daha bulundu. Gazete, tecrübeli oyuncunun siyah-beyazlılardan senelik 2.5 milyon euro garanti para kazanacağını yazarken (Doğrusu senelik 2.250 milyon euro); Hırvat stoper için Beşiktaş'ın ayrıca yılda 750 bin euro'dan 3 yılda ödenmek üzere 2 milyon 250 bin euro da, imza parası vereceğini gündeme getirdi. Ancak bu haber siyah-beyazlılar tarafından doğrulanmadı.