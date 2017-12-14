Caner: Arkamda olun

Güneş'in kupadaki Manisaspor rövanş maçının 90+3'üncü dakikasında sarı kartı olmasına rağmen rakibine arkadan sert giren Caner'e soyunma odasında, "Yaptığın hareketin ne anlama geldiğini açıklayacaksın" diyerek sert tepki vermişti. Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından hakkındaki eleştirilere şu yanıtı verdi: "Lütfen beni biraz anlamaya çalışın. Ben Beşiktaş'ın iyiliği için mücadele ediyorum. Her şey düzelecek. Yeter ki siz benim arkamda olun."