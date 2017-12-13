 Zirvenin uzağında – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Zirvenin uzağında

    Zirvenin uzağında
    Siyah-beyazlı ekip, Güneş döneminde gol yollarında etkisiz olduğu bu sezon 4. sırada kaldı. Şenol Güneş'in ilk sezonunda 15 maçta topladığı 35 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş, geçen sezon ise 32 puanla ikinci durumda bulunuyordu. Bu sezon Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Beşiktaş, topladığı 27 puanla 4. sırada yer alabildi. Beşiktaş, 15. haftalar dikkate alındığında Güneş yönetiminde ilk kez zirvenin uzağında kaldı.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:37
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