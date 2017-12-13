Tosic’e Celtic talip

Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic'e, Celtic'in talip olduğu iddia edildi. Ocak ayında resmen gerçekleşecek olan Domagoj Vida'nın transferi sonrasında ne olacağı merak edilen Tosic'i, İskoçya şampiyonu Celtic istedi. Leipzig'te forma giyen Marvin Compper'i de isteyen Celtic'in menajer Brendan Rodgers'ın, bu transfer için 3 milyon euro'luk bir bütçe hazırladığı ve devre arasında Beşiktaş'ı sunacağı belirtildi.