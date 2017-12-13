 Potada biletler satışta – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Potada biletler satışta

    Potada biletler satışta
    Beşiktaş Sompo Japan'ın Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında Belçika ekibi Oostende ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı. 19 Aralık Salı saat 20.00'de başlayacak. Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelenin fiyatları 25 TL olarak belirlendi.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:42
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