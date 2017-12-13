Geri viteste

Siyah-beyazlılar, son iki sezona göre gol yollarında oldukça geriledi. 2015-16’da 15 haftada 34, geçen yıl ise 27 gol atan Kartal, bu sezon ise 23 golde kaldı

AVRUPA'da rekorları parçalamasına rağmen ligde beklentilerin altında kalan Beşiktaş, gol yollarında da eski etkinliğini kaybetti. Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile 1-1 kalan siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş yönetiminde en etkisiz performansını bu sezon sergiledi. Beşiktaş, Güneş'in ilk sezonunda 15 maçta 34 gol kaydetti. Geçen sezon ligin aynı periyodunda rakip filelere 27 gol bırakan Kartal, 2017-2018'de ise 23 golde kaldı. Siyah-beyazlı takım, zirve mücadelesi yapan takımlar arasında en az gol atan ekip olarak dikkati çekiyor. Kayserispor gibi 23 golde kalan Beşiktaş, Süper Lig'de ilk 7 sırada yer alan G.Saray, Başakşehir, F.Bahçe, Göztepe ve Trabzonspor'dan daha az gol attı. Lider Galatasaray 33 golle ligin en golcü takımı olurken, Fenerbahçe ile Trabzonspor 31'er kez fileleri havalandırdı. Ligin 2. sırasında yer alan Başakşehir, şu ana dek 25 gol sevinci yaşadı. Son haftalarda formda bir görüntü ortaya koyan ve 6. sıraya kadar yükselen Göztepe ise 28 golü rakip filelere bıraktı.



Son 4 maçta 4 gol

Beşiktaş, Süper Lig'deki son 4 maçta 4 kez fileleri havalandırabildi. Bu süreçte Akhisar ve Malatyaspor maçlarından 0-0 beraberliklerle ayrılan ve G.Saray'ı 3-0 yenen siyah-beyazlılar, Kayseri ile 1-1 kaldı.



Çeşitlilik azaldı

Siyah-beyazlı ekip, Güneş döneminde gol yollarında etkisiz olduğu bu sezon 4. sırada kaldı. Şenol Güneş'in ilk sezonunda 15 maçta topladığı 35 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş, geçen sezon ise 32 puanla ikinci durumda bulunuyordu. Bu sezon Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Beşiktaş, topladığı 27 puanla 4. sırada yer alabildi. Beşiktaş, 15. haftalar dikkate alındığında Güneş yönetiminde ilk kez zirvenin uzağında kaldı