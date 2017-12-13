En iyi 7 numara kim?

Şampiyonlar Ligi resmi twitter hesabından, Bayern Münih ile eşleşenve Beşiktaşlı oyuncuları paylaşmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda bu kez favorioyuncu soruldu. Yapılan paylaşımda, "Sizin favori 7 numaranız hangisi" ifadeleri yer aldı. Yapılan bu paylaşımda Beşiktaş'ın Portekizli yıldızıyanı sırayer aldı.