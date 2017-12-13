 En iyi 7 numara kim? – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    En iyi 7 numara kim?

    En iyi 7 numara kim?
    UEFA Şampiyonlar Ligi resmi twitter hesabından, Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş'ı ve Beşiktaşlı oyuncuları paylaşmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda bu kez favori 7 numaralı oyuncu soruldu. Yapılan paylaşımda, "Sizin favori 7 numaranız hangisi" ifadeleri yer aldı. Yapılan bu paylaşımda Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'nın yanı sıra Cristiano Ronaldo, Franck Ribery ve Juan Cuadrado yer aldı.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:27
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