 Çantada keklik değiliz – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Çantada keklik değiliz

    Çantada keklik değiliz

    Beşiktaş Başkanı Orman, Bayern eşleşmesini böyle yorumladı: “Şampiyonlar Ligi’nde kolay rakip yok. Bayern Münih zor ekip ama biz de çantada keklik değiliz. Bundesliga ikincisi Leipzig’i hem orada hem burada yendik, bu da bir özgüven;u mutluyum!”

    Şampiyonlar Ligi gruplarından 14 puan ile namağlup lider olarak çıkan Beşiktaş, son 16 turu kura çekimine seri başı olarak katıldı. Siyah-beyazlılar, Alman devi Bayern Münih ile eşleşti. Beşiktaş Başkanı kurayı şu sözlerle değerlendirdi: "Hepsi zor takımlar. Kimin iyi kimin kötü olduğunu bilmiyoruz. UEFA'da Brugge çıktığında sevinmiştim ama elendik. O günkü form durumunu görmek lazım. Alman ikincisi Leipzig'i hem orada hem burada yendik, bu özgüven. Bayern zor bir ekip ama biz de çantada keklik değiliz. Zevkli ve rekabeti yüksek bir maç oynanacak. Bizim açımızdan en iyisini yapacağız. Süreci iyi değerlendirip o maçlara iyi hazırlanacağız. Hayırlı olsun. Açıkçası umutluyum."

    BÜYÜK KULÜPLE OYNAYACAKLAR!
    BAŞKAN Orman, B. Münih'in paylaşımları için "Mutlu olmaları lazım, büyük kulüple oynayacaklar. Biz de mutluyuz, büyük bir kulüple oynayacağız. Güzel bir rekabet olacak. Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağımız maça taraftar götürmeyeceğiz. Öyle bir riski alamayız. Onun için İstanbul'daki maça gelmek isteyenler gelsin" yorumunu yaparken; kendisine yöneltilen "Transfer olacak mı?" sorusuna ise "İyi bir şeyler yapmaya gayet ediyoruz" yanıtını verdi.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:00
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