Çantada keklik değiliz
Beşiktaş Başkanı Orman, Bayern eşleşmesini böyle yorumladı: “Şampiyonlar Ligi’nde kolay rakip yok. Bayern Münih zor ekip ama biz de çantada keklik değiliz. Bundesliga ikincisi Leipzig’i hem orada hem burada yendik, bu da bir özgüven;u mutluyum!”
BÜYÜK KULÜPLE OYNAYACAKLAR!
BAŞKAN Orman, B. Münih'in paylaşımları için "Mutlu olmaları lazım, büyük kulüple oynayacaklar. Biz de mutluyuz, büyük bir kulüple oynayacağız. Güzel bir rekabet olacak. Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağımız maça taraftar götürmeyeceğiz. Öyle bir riski alamayız. Onun için İstanbul'daki maça gelmek isteyenler gelsin" yorumunu yaparken; kendisine yöneltilen "Transfer olacak mı?" sorusuna ise "İyi bir şeyler yapmaya gayet ediyoruz" yanıtını verdi.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:00
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Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi
Toplam 1
Yorum
Okan Messi ve Ronaldo o kupanın yanında ancak sen ben gibi gidip resim çekinir
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Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında
Toplam 5
Yorum
seda yalancilar kurayi bayern secti,ben biliom nasil oldunu ama varya sen pisman olcan bayren sectine pisman olucan
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Göztepe durdurulamıyor!
Toplam 1
Yorum
alitan35 Daha yeni başladık,bundan sonra da hiç durdurulamaz GÖZTEPEMİZ..
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