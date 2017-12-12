 Çakar'dan flaş iddia: ''Beşiktaş'ı kurban ettiler!'' – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Çakar'dan flaş iddia: ''Beşiktaş'ı kurban ettiler!''

    Çakar'dan flaş iddia: ''Beşiktaş'ı kurban ettiler!''

    Sabah Gazetesi yazarı ve eski hakem , temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile eşleşmesi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih ile eşleşmesi futbol gündeminde en çok konuşulan konu haline geldi. Eski hakem , Beşiktaş'a Bayern Münih çıkmasının ardından flaş bir iddia da bulundu.

    Çakar, UEFA'nın Bayern Münih'i Beşiktaş ile bilerek eşleştirdiğini dile getirdi.

    Eski hakem , "Mafya görevde. Yegane Alman takımı olan Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde devam edebilmesi için kolpa bir kurayla Beşiktaş'ı kurban ettiler." dedi.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:54
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