Çakar'dan flaş iddia: ''Beşiktaş'ı kurban ettiler!''

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih ile eşleşmesi futbol gündeminde en çok konuşulan konu haline geldi. Eski hakem Ahmet Çakar, Beşiktaş'a Bayern Münih çıkmasının ardından flaş bir iddia da bulundu.



Çakar, UEFA'nın Bayern Münih'i Beşiktaş ile bilerek eşleştirdiğini dile getirdi.



Eski hakem Ahmet Çakar, "Mafya görevde. Yegane Alman takımı olan Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde devam edebilmesi için kolpa bir kurayla Beşiktaş'ı kurban ettiler." dedi.



