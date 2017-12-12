Çakar'dan flaş iddia: ''Beşiktaş'ı kurban ettiler!''
Sabah Gazetesi yazarı ve eski hakem Ahmet Çakar, temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile eşleşmesi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih ile eşleşmesi futbol gündeminde en çok konuşulan konu haline geldi. Eski hakem Ahmet Çakar, Beşiktaş'a Bayern Münih çıkmasının ardından flaş bir iddia da bulundu.
Çakar, UEFA'nın Bayern Münih'i Beşiktaş ile bilerek eşleştirdiğini dile getirdi.
Eski hakem Ahmet Çakar, "Mafya görevde. Yegane Alman takımı olan Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde devam edebilmesi için kolpa bir kurayla Beşiktaş'ı kurban ettiler." dedi.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:54
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Güzel kura çektik
Toplam 1
Yorum
Mert ALLAH VAR GAM YOK BİRDE BAK RÜZGAR TERSİNE ESMİŞ HERŞEY MÜMKÜN ŞU ALMANLARA BİR GÜNÜNÜ GÖSTER ALLAHIM
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Burak Yılmaz'dan "kaza" açıklaması"
Toplam 6
Yorum
Murat Burak ayrıca alkollü araç kullanmaktan altı ay trafikten men edilmeli. Yazık topluma kötü örnek oluyorlar çok büyük vebal.
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Manuel Neuer Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
Toplam 2
Yorum
karakartal Neuer belkide dünyanın en iyi kalecisi onun yokluğu Bayern için büyük eksiklik.
Çakar'dan flaş iddia: ''Beşiktaş'ı kurban ettiler!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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