Beşiktaş, 4 oyuncuyla imzaladı!
Beşiktaş, futbol akademisinde yetişen 4 genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada Mustafa Apardı, Yusufcan Abay, Mertcan Açıkgöz ve Hüseyin Eray Karataş ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Mustafa Apardı, Yusufcan Abay, Mertcan Açıkgöz ve Hüseyin Eray Karataş, profesyonel olarak Beşiktaşımıza hizmet etmeye devam edecekler. Genç oyuncularımıza başarılarının devamını dileriz." denildi.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:04
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Klaassen'e markaj
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Yorum
Perde Arkası 6 aylık kiralama fayda getirmez. Zaten uzun süredir oynamamış. Alışıncaya ve ritm buluncaya kadar sezon biter. 2.2 milyon Euro da çok para.
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Okan Burak özür diledi
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GS Haksızlık üzerine yapılan bir açıklamaydı, haklıydı ama daha yumuşak bir şeklide dile getirebilirdi, Tudor için Okan Hocayı harcatmayalım..
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Yeni Malatya’da Yalçın zirvesi
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Vahap Yönetim olarak yaptığınız hatadan dönün.Şu da önemli başkan elini ayağını çeksin süper ligden.Başkanın işi buraya kadar.
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