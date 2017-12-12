 Beşiktaş, 4 oyuncuyla imzaladı! – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Beşiktaş, 4 oyuncuyla imzaladı!

    Beşiktaş, 4 oyuncuyla imzaladı!

    Beşiktaş, futbol akademisinde yetişen 4 genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada Mustafa Apardı, Yusufcan Abay, Mertcan Açıkgöz ve Hüseyin Eray Karataş ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Mustafa Apardı, Yusufcan Abay, Mertcan Açıkgöz ve Hüseyin Eray Karataş, profesyonel olarak Beşiktaşımıza hizmet etmeye devam edecekler. Genç oyuncularımıza başarılarının devamını dileriz." denildi.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:04
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