 Quaresma etkisizdi – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Quaresma etkisizdi

    Quaresma etkisizdi
    KARTAL'ın yıldızı Quaresma beklentilerin altında kaldı. Tecrübeli futbolcu ilk yarıda çalımlarla ceza alanına girip Oğuzhan'a 'al da at' pası vermesinin haricinde fazla varlık gösteremedi. Zaman zaman sol kanada geçen ve Kayserisporlu oyuncuların sertliklerine de maruz kalan siyah-beyazlı yıldızın, özellikle alıştığımız ortalarından eser yoktu. Q7 bu sezon toplam 20 maçta 1 gol, 4 asist üretti.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:59
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